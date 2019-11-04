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Телескоп «Хаббл» сделал снимок «команды» звезд

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  • 4.11.2019, 17:39
Телескоп «Хаббл» сделал снимок «команды» звезд

Они располагаются на расстоянии тысячи световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок звездной "команды", которая находится в галактике NGC 1333. Как сообщается на сайте обсерватории, галактика находится на расстоянии 1000 световых лет от Земли в созвездии Персея, пишет zn.ua.

Ученые отмечают, что на снимок попал только один регион галактики. В нее входит около 300 миллиардов звезд, на изображении же можно заметить только некоторые, которые и сформировали "команду".

Пыль и газ, которые находятся в регионе, способствуют образованию молодых звезд. Светила освещают материал вокруг, благодаря чему их легко обнаружить и наблюдать с помощью телескопа.

Телескоп "Хаббл" был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования "Дискавери" и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Фото: ESA/Hubble & NASA, K. Stapelfeldt

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