День лицемерия 2 Лев Шлосберг

4.11.2019, 18:10

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Лев Шлосберг

День народного единства России – самый фальшивый и политически лукавый праздник.

Его история – это история политических пороков постсоветской России.

Сначала попытались как-то переименовать День Октябрьской революции в день согласия и примирения, причем сохранить халявный выходной день, чтобы не обозлить народ. Но к тому времени реформы уже показали чудовищные результаты, шок был общенациональным, началась ностальгия по совку. Общество не примирилось и не согласилось, потому что участниками этого примирения и согласия выступали новые власти, с которыми людям не хотелось ни мириться, ни соглашаться. Крах реформ 1990-х не позволил провести столь необходимую реально дебольшевизацию.

Убедившись, что согласия и примирения с современниками не достичь, а халявный выходной отнимать у народа нельзя, бросились судорожно искать «скрепы» в истории: ухватились, как за соломинку кто за День иконы Казанской Божией матери, кто за ополчение Минина и Пожарского. Смысл ополчения авторы нового «праздника» как не понимали, так и не поняли, а он был прост: народу не понравились политические интриги в Кремле, да еще с западным участием, элита была, как обычно, расколота, народ, как всегда, бедствовал, люди возроптали, собрались с вилами и выгнали из Кремля всех прошеных и непрошеных. Де факто и де юре – восстали против действующей власти.

Но тень Минина и Пожарского вкупе с ликом Казанской Божией матери никак не облагородили другие (ныне живущие) [рож…] лица, потому как реальный смысл новой «праздничной» задумки был прост и циничен: это должно было быть единство честных людей с жуликами, единство чистых людей с моральными уродами, единство обкраденных с ворами, единство бесправных с теми, у кого все права, по сути – единство жертвы с насильником. Потому все эти кадрили с [де]монстрациями все больше похожи на тоскливые совковые ноябрьские шествия: ложь, насилие и лицемерие были сутью советской власти, ложь, насилие и лицемерие являются сутью власти нынешней.

Ноябрьские праздники в любом их виде – мертвый глухой день, его невозможно оживить и одухотворить, сделать народным, потому что государственные праздники живут только тогда, когда рождаются из радости и восторга народа, пришедших из слез, крови и пота – то есть из души, из подлинной общественной силы. День Октябрьского переворота, к слову, возник именно так, но чума Гражданской войны быстро сделала его праздником бесов.

Посмотрите на лица официальных поздравителей сегодняшнего дня, послушайте их речи и спросите себя: это и есть мой народ? Эти люди – лицо моего народа? С ними я должен быть един? Аминь.

Лев Шлосберг, «Фейсбук»