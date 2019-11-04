Куда «убежали» 122 тонны молока? 8 4.11.2019, 17:56

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Неожиданное дело, в котором профсоюзу РЭП пришлось помогать работникам.

22 октября суд Бобруйска и Бобруйского района отказал предприятию «Бобруйскмолоко» в удовлетворении иска, которое пыталось взыскать со своих работников 77 тысяч рублей за недостачу, сообщает praca-by.info.

Весной «Бобруйскмолоко» (дочерняя компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка») подало иск в суд на собственных работников за возникшую недостачу молока в размере 122 тонн. Такую недостачу обнаружила инвентаризация, проведенная в мае прошлого года.

Ответчиками по иску выступали около десятка работников предприятия. За юридической помощью в РЭП обратились две сотрудницы «Бобруйскмолоко» Юлия Трускова и Наталья Манетова, чьи интересы в суде представлял юрист Александр Хамратов.

– Судья назначила бухгалтерскую экспертизу на предмет нарушений в акте инвентаризации, которая выявила множество нарушений, я даже удивился, что у «Бабушкиной крынки» настолько слабая юридическая служба. И в суде они придерживались очень слабой позиции. Результат на выходе ноль, а сколько денег ушло на судебные издержки: 3 тысячи рублей стоила экспертиза, результаты которой оказались не в пользу предприятия, госпошлина за подачу искового заявления – около 3700 рублей (5% от 77 тысяч рублей) и плюс расходы на адвоката (300-400 долларов), - отмечает юрист.

22 октября суд Бобруйска и Бобруйского района отказал предприятию «Бобруйскмолоко» в удовлетворении иска. Однако без ответа остался самый главный вопрос:

– Самый главный вопрос, который я задавал всем: и специалистам, и директору, и начальнику лабораторию, и юристам: а куда исчезли 122 тонны, куда убежало ваше молоко? Никто не может дать ответа. Что вы ставите в вину работникам? Нарушение трудовой дисциплины. В чем оно выразилось? Так что сделали работники – мы не знаем, от чего защищаться. 122 тонны молока пропали, и на заводе не знают, куда и каким образом они пропали, - пояснил Александр Хамратов.