Проезд в метро сильно подорожает? 5 4.11.2019, 18:20

Дотации на общественный транспорт в Беларуси резко снижаются.

Бюджетом Беларуси на следующий год заложено снижение дотаций на общественный транспорт в столице, пишет The Village Беларусь.

Итак, главным финансовым документом страны определено, что уровень субсидирования общественного транспорта составит только 93,6% в 2020 году по сравнению с текущим годом. В цифрах это выглядит так: в этом году субсидии на общественный транспорт составили 315, 1 миллиона рублей, а в следующем году власти готовы потратить на это только 292,5 миллиона.

При этом, доля субсидирования затрат в Минске снизится с нынешних 40% до 30% в следующем году.

Меньше всего дотаций предусмотрено бюджетом для столичного метро — их уменьшат аж на 15%. С нынешних 25% до 10% в следующем году.

Слухи о повышении стоимости проезда в столичном транспорте появились недавно. Если бюджет на следующий год будет принят депутатами в этом виде, то, похоже, транспортникам придется повышать стоимость проезда в маршрутах городского рейсового транспорта, а также в метро. «Несубсидируемую» разницу, скорее всего, будут покрывать за счет пассажиров.