Анджей Дуда - кандидат от Объединенных правых сил на выборах президента Польши 4.11.2019, 18:52

Выборы президента Польши пройдут в 2020 году.

Председатель исполнительного комитета партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский заявил «Радио Польша», что Анджей Дуда станет кандидатом от Объединенных правых сил на следующих президентских выборах. Он подчеркнул, что политики ожидают решения действующего президента Польши.

«Как только действующий президент Анджей Дуда официально заявит о намерении баллотироваться на второй срок, он станет кандидатом Объединенных правых сил. «Право и справедливость», Объединенные правые силы поддержат его. Что касается оппозиции, то я надеюсь, что им хватит времени до момента регистрации кандидата, чтобы выполнить все необходимые процедуры, согласно Избирательному кодексу», - отметил политик.

В воскресенье, 3 ноября, Польская крестьянская партия обратилась к оппозиционным силам с предложением выдвинуть единого кандидата на президентских выборах в следующем году. Во время заседания партии ее члены заявили, что их кандидатом является председатель партии Владислав Косиняк-Камыш. Он, в свою очередь, заявил, что, если какой-то другой кандидат от оппозиции будет иметь большую поддержку, то он отступит и будет его поддерживать.