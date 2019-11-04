Разрыв между богатыми и бедными в Беларуси все больше 3 4.11.2019, 19:40

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Среднему белорусу хватает всего на 134 грамм колбасы в день, а не-среднему – на дворец в Дроздах.

Эксперт программы «Асабісты капітал» на «Белсате» Михаил Залесский анализирует, почему мы не стали жить лучше, хотя зарабатываем все больше.

Помните, как говорил великий комбинатор Остап Бендер, герой произведения «12 стульев»? Если в стране ходят денежные знаки, они обязаны скапливаться в руках отдельных лиц! И накапливаются. Кому посчастливилось лет 40 и более прожить, тот может вспомнить, что было там, где сейчас около каждого города барские дворцы стоят. Ничего такого не было.

Для описания разделения общества на толстосумов и оборванцев ученые имеют измерительный инструмент.

Называется коэффициент Джини, и чем ближе его размер к единице, тем больше неравенство в стране.

Динамика коэффициента Джини в Беларуси

Из графика следует, что по расчетам уровень концентрации доходов в Беларуси медленно снижается.

Но не надо думать, что в результате у всех станет поровну. Ведь изменение может идти через обогащение бедных так же, как через обеднение относительно богатых и расширение количества середняков.

Давайте взглянем, например, на бедных. Ведь если в стране происходит подъем, то их доля в совокупном доходе должна возрастать достаточно быстро.

Доля самых бедных – 10 % в совокупном доходе

Весь мой оптимизм не помогает считать прирост на 1,2% за 20 лет быстрым. Это и не прирост даже, а какая-то погрешность измерения. Может быть, совокупный доход так быстро растет, что и малая доля в нем позволяет шиковать, как полковнику на пенсии? Давайте проверим и эту гипотезу. И, кстати, не обидел ли я здешних полковников?

Мерить же совокупный доход можно двумя способами: формально статистический – через номинальные доходы населения и объективный – через потребление благ.

Рост номинальных денежных доходов населения

Номинальные доходы, как видите, прирастали каждый год на 1/3 к предыдущему, и за без малого 20 лет выросли в 36 раз. В условных единицах, так как с рублем были такие приключения… Счастью населения мешал только рост реальных расходов, который и делит общество по линии двухэтажный коттедж в шикарном пригороде – конура в бетонном блоке, хорошо если своя.

Поэтому, чтобы не углубляться в бесплодные дискуссии о происхождении личных капиталов, просто взглянем на разную колбасу, которую обещали бедному народу герои нашего времени, когда рвали наш флаг на портянки.

Потребление некоторых продуктов питания

На первый взгляд речь идет о мясе, и все, кроме бедных, его как ели, так и едят. Но это статистическая иллюзия. Ведь в мясопродуктах мясо, так сказать, теоретическое: ухо, горло, нос и т.д. Поэтому все почти получилось: нет флага, колбасы – хоть задавись ею, сто сортов. Мясо – какое хочешь.

А вот доходы – так и остались номинальными: хватает бедным разве что на 134 грамма малопитательного суррогата в день.

Народец из-за этого ноет, а начальство учит: хотите жить как в Европе, работайте как в Европе. Пусть бы оно еще открыло нам секрет: почему люди, которые заработали начальству и деткам его на дворцы, себе на нормальное существование заработать не могут. Может, вы знаете?