Путин вручил орден шпиону 2 4.11.2019, 19:43

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Путин наградил Николая Малинова, который обвиняется в Болгарии в шпионаже в пользу РФ.

Президент России Владимир Путин 4 ноября - в День народного единства, который отмечается в России - вручил в Кремле орден Дружбы главе болгарского движения "Русофилы" Николаю Малинову, который обвиняется в Болгарии в шпионаже в пользу России. Награда вручается за "особые заслуги в содействии миру, дружбе, сотрудничеству и взаимному уважению между народами", передает svoboda.org.

Обвинения Малинову предъявлены в сентябре. Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров тогда заявлял, что, по данным следствия, Малинов, сотрудничавший с двумя российскими организациями, передавал им сведения, представляющие собой государственную тайну. Речь шла, в частности, об обществе "Двуглавый орел", которое возглавляет российский бизнесмен Константин Малофеев, по ряду сообщений, финансировавший антиукраинские вооружённые выступления в Крыму и на востоке Украины.

Бывший депутат болгарского парламента Малинов нередко выступал с пророссийскими заявлениями, он приветствовал аннексию Россией Крыма и выступал против членства Болгарии в НАТО.

Малинов был отпущен судом под залог. Ему был запрещён выезд из страны. Однако, как сообщает Болгарская служба Радио Свобода, судья разрешил ему покинуть Болгарию на период с 1 по 5 ноября, чтобы принять участие в мероприятиях Российского фонда мира и Международного славянского союза. Николай Малинов также принял участие в ток-шоу на телеканале Россия-24, назвав вручение ему награды реакцией на недавний шпионский скандал.

На прошлой неделе стало известно, что Болгария провозгласила первого секретаря посольства России персона нон грата, а также отказала в визе военному атташе, предложенному Москвой.