СМИ показали, как разрушается Крымский канал 1 4.11.2019, 20:18

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Фото: кадр из видео

Северо-Крымский канал был главной водной артерией Крыма.

До аннексии он соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде После 2014 поставки воды на полуостров прекратили, сообщает Крым.Реалии.

"Вопросы воды не обсуждаются", – заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября.

Российские власти полуострова пообещали обеспечить полуостров питьевой и технической водой до 2025 года. Для этого планируется реконструировать Межгорное водохранилище под Симферополем и наполнять его водой из ближайших рек.

Сегодня Северо-Крымский канал не работает: он порос травой, некоторые плиты у стен канала отвалились. Подробнее о состоянии водной артерии Крыма смотрите в коротком видео.