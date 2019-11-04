Украина экспортировала рекордный объем зерновых культур 1 4.11.2019, 20:37

Данный показатель на 44% превышает прошлогодний результат за аналогичный период.

Украина за январь – сентябрь экспортировала рекордные 39,8 млн т зерновых культур. Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра (ННЦ) "Институт аграрной экономики".

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года Украина экспортировала на 44% больше. Стоимостные объемы поставки выросли на 42,5% – до $6,8 млрд.

"За девять месяцев 2019 года за границу было продано 13,7 млн т пшеницы ($2,5 млрд), кукурузы – 22,6 млн т ($3,7 млрд), ячменя – 3,3 млн т ($0,6 млрд)", – говорится в сообщении ННЦ.

Лидером среди импортеров последние несколько лет остается Египет (14,1% от объемов поставок). В сравнении с аналогичным периодом 2018 года Египет на 75% увеличил стоимость закупок зерна ($966 млн).