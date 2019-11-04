закрыть
4 ноября 2019, понедельник, 22:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Над Минском пролетел метеор

  • 4.11.2019, 21:09
  • 1,157
Над Минском пролетел метеор
Иллюстрационное фото

Метеор удалось сфотографировать.

Команде Astronominsk удалось заснять метеор над Минском. Фото и видео появились на форуме белорусской любительской астрономической сети BelAstro.Net, передает tut.by.

«В Минске с погодой не очень, по 2−3 штуки ловится, и то не каждую ночь, — написал автор видео Константин Морозов. — Но в этот раз повезло — в просветах, которые длились менее часа, пробежал слон. Скорее всего, из антирадианта. Блеск — 8.48м».

Фото: Astronominsk

Метеор — явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли мелких метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Аналогичное явление большей интенсивности называется болидом.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович