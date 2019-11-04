Канада предоставит Украине партию снайперских винтовок 2 4.11.2019, 21:21

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Оформление документов на поставку находится на завершающем этапе.

В ближайшее время в Украину прибудет партия канадских снайперских винтовок. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который посетил недавно Канаду с рабочим визитом.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.

Также, по словам замминистра, стороны обсудили внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны о потребностях украинской армии. Первый такой контакт должен состояться в конце ноября, сообщил Боднар.