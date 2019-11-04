Чужие среди «своих» Ксения Кириллова

4.11.2019, 21:40

Как крымские «патриоты России» жалуются, что «новая родина» бросила их на произвол судьбы.

Экипаж арестованного под Бердянском полтора года назад керченского рыболовецкого судна "Норд" до сих пор не может выйти в море. Рыбаки утверждают, что крымские "чиновники" обещали им новое судно, но до сих пор не решили эту проблему. Несмотря на год простоя, экипаж официально не расформирован, однако рыбаки находятся в поисках новой работы.

Украинские пограничники задержали судно "Норд" с десятью рыбаками на борту 25 марта 2018 года. Рыболовецкое судно из Керчи под российским флагом вело промысел в Азовском море. Нахождение в украинских водах керченского судна с российскими документами было расценено как нарушение, поскольку украинское законодательство не признает российскую юрисдикцию над крымскими судами.

30 октября 2018 года моряки вернулись домой. При этом российские СМИ сообщили, что семерых членов экипажа "Норда" обменяли на задержанных ФСБ рыбаков с украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", а уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, комментируя это, заявила, что возвращение моряков "Норда" в Крым не является обменом.

Флаг не помог

В течение последнего года экипаж "Норда" неоднократно обращался к "властям" оккупированного Крыма по поводу обещанного нового судна, но вопрос остается нерешенным. Супруга бывшего старшего помощника капитана "Норда" Татьяна Савельева рассказала, что после возвращения в Керчь рыбаки были вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, а обращения к крымским "властям" не дают результата.

Также Савельева сообщила, что на крымском телевидении объявили о выплате членам экипажа "Норда" по 1 миллиону рублей, однако "на самом деле не давали ничего". Бывший капитан "Норда" Владимир Горбенко в сентябре заявил, что из-за отсутствия работы он вынужден уехать из Керчи на заработки на Дальний Восток России.

Комментируя данные факты, крымский блогер Андрей Фурдик не без иронии вспомнил, как члены экипажа публично хвастались "спасенным из украинского плена" российским флагом, что в свое время оценили уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, приехавшие для встречи нордовцев в Армянск.

"Не знаю, понимают ли это нордовцы, но Россия, гражданами которой они себя с гордостью считали, предала их дважды: не обеспечив защиту в море силами морских пограничников и не выполнив обещание по приобретению судна взамен утраченного", – констатирует блогер.

Впрочем, в сравнении с некоторыми другими крымчанами, публично поддержавшими аннексию полуострова, "нордовцы" отделались еще очень легко. К примеру, еще в феврале 2018 года сотрудники полиции Симферополя обвинили в мошенничестве активиста симферопольской поляны протеста Фазила Ибраимова. Еще раньше, в январе 2015 года был арестован предыдущий "лидер полян протеста" Сейдамет Гемеджи, несмотря на то, что возглавляемое им движение "Себат" позиционировало себя как организация крымскотатарских патриотов России. По словам крымскотатарского активиста Заира Смедляева, и Ибраимов, и Гемеджи были активными участниками киевского "антимайдана" и сторонниками аннексии Крыма.

Депортация Фили

На самом деле, попытки так или иначе избавиться от наиболее "горячих" патриотов, выполнивших свою задачу, является обычной практикой российских властей. Такие люди не просто становятся более не нужным "отработанным материалом", но и зачастую являются опасными свидетелями либо российских военных преступлений (если речь идет, к примеру, о военных и боевиках, воевавших на Донбассе или участвовавших в аннексии Крыма), либо возмутителями спокойствия. Свято веря в российскую пропаганду, они часто требуют "слишком многого", притом не только для себя. Эти люди могут активно выступать за включение Донбасса в состав России или требовать других радикальных действий властей, слишком громко возмущаются коррупцией и цинизмом, с которыми сталкиваются по возвращении домой, словом, создают массу проблем для Кремля.

Если такого "непризнанного героя" не удается "утилизировать" в зоне боевых действий, его стараются как минимум игнорировать, а если речь идет о гражданах Украины, то депортировать. Самым нашумевшим случаем здесь стала депортация в Украину частой гостьи российских телевизионных шоу, журналистки из Украины Елены Бойко. Сама Бойко прямо заявила о том, что Москва использовала и выбросила ее, "как грязную тряпку".

Елена Бойко

Менее известен случай так называемого "ополченца ДНР" Филиппа Венедиктова с трогательным позывным Филя. Российский суд, а вслед за ним и ФСБ, признали Филю террористом, согласившись с доводами СБУ, и на этом основании отказали ему в предоставлении временного убежища.

Филипп Венедиктов

"Как следует из административного искового заявления, Венедиктов Ф.В. преследуется властями Украины за совершение им преступления террористического характера (ч.1 ст.258-3 уголовного закона Украины). В этой связи полагаем, что Венедиктов Ф.В, желая получить временное убежище, фактически пытается уклониться от уголовного преследования, а не по мотивам, данным в определении "беженец" статьи 1 Закона", – говорится в тексте отзыва УФСБ по Челябинской области по делу Фили.

Защитники "традиционных ценностей"

В случае, если горе-патриоты являются гражданами России, а потому не подлежат депортации, но продолжают отстаивать свои идеи слишком активно, российские власти попросту возбуждают против них уголовные дела, зачастую по сфабрикованным основаниям. Как правило, такие случаи возникают, если радикальные патриоты начинают разоблачать действия нерадивых чиновников или неожиданно вскрывают коррупционные схемы.

Так, 1 ноября в Москве состоялась конференция "православных патриотов", посвященная защите "политически преследуемых россиян консервативно-патриотических взглядов". Как отмечает РИА "Катюша", православные активисты относят к этому списку "православного предпринимателя и мецената Василия Бойко-Великого, экс-главу Серпуховского района МО Александра Шестуна, борца с наркотиками и сектами Николая Каклюгина, членов организации ENOT Corp., сражавшихся за Русский мир в Новороссии".

При этом, если в отношении Василия Бойко-Великого и Александра Шестуна выдвигаются обвинения экономического характера, проверить подлинность которых без знания деталей достаточно сложно, то дело Каклюгина выглядит классическим подбросом наркотиков. Будучи активным борцом с "майданом в России", готовящимся, по его словам, посредством "сектантского лобби", врач-нарколог, похоже, задел своими обвинениями довольно влиятельного человека. Показательно и то, что о факте подброса ему наркотиков в деталях сообщила в своем заявлении экс-начальница отдела дознания УМВД №7 по Ростову-на-Дону Наталья Разумная.

Возмущенные произволом "ура-патриоты" постепенно начинают понимать, что в их бедах виноваты не только конкретные коррумпированные силовики, но система как таковая.

"В России складывается очень тяжелая ситуация, когда либерал-компрадорская "элита" в верхушке власти упивается рыночно-олигархической диктатурой и отсутствием госидеологии. Выстроенная ей система атакует неравнодушных к происходящему граждан, исповедующих Православие и придерживающихся традиционных ценностей", – возмущались участники конференции.

На этом фоне отказ в поддержке и забвение представляется лучшей участью, которая может ожидать "борцов за Россию", зачастую становящихся для своей родины не больше, чем расходным материалом.

Ксения Кириллова, qha.com.ua