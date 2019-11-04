МВФ назвал страну с самой быстрорастущей экономикой 4.11.2019, 21:51

Экономический рост этой страны к 2024 году достигнет 86%.

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%. В 2019 году рост составил всего 4,4%. Как пишет Bloomberg, это в 14 раз превышает прогнозируемые темпы роста Китая.

Единственная англоязычная страна Южной Америки обязана ожидаемому непредвиденному доходу морским нефтяным месторождениям, обнаруженным в 2015 году. По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около $4 млрд, к 2024 году может увеличится примерно до $15 млрд., передает РБК.

«Причина, по которой МВФ прогнозирует такой рост, заключается в том, что в Гайане самое высокое количество нефти на душу населения», — заявила CNBC независимый аналитик Наталья Дэвис Идальго. По ее словам, в сравнении с лидером ОПЕК Саудовской Аравией, которая имеет приблизительно 1900 баррелей морских запасов на человека, у Гайаны 3900 баррелей.

Начало добычи нефти в 2020 году существенно улучшит среднесрочные и долгосрочные перспективы Гайаны. Кроме того, дефицит внешнего счета текущих операций будет стабильно сокращаться. Ожидается, что добыча в первом квартале 2020 года составит в среднем 102 тыс. баррелей в сутки, а к 2025 году возрастет до 424 тыс. ежедневно.

В середине сентября ExxonMobil и Tullow Oil объявили об обнаружении двух новых нефтяных месторождений у побережья Гайаны. Ранее в стране было открыто уже 16 месторождений, Exxon ведет разведку на ее шельфе, начиная с 2015 года. Согласно данным Petroleum Argus, к 2025 году Exxon Mobil планирует добывать на шельфе Гайаны более 750 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует 20% от нынешней мировой добычи нефти и газа.