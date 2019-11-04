Первый тренер Соболенко: Рано или поздно Арина станет первой ракеткой мира 1 4.11.2019, 22:17

Аринa Соболенко

По словам Алены Вергеенко, у белоруски все для этого есть.

Первый тренер Арины Соболенко Алена Вергеенко считает, что белоруска рано или поздно станет первой ракеткой мира.

- Глядя на сегодняшнюю ее игру, на эмоциональное состояние, я вижу, когда она может выигрывать, когда не может выигрывать. Для меня она вообще не поменялась. И, конечно, переживаю, конечно, наблюдаю за каждым ее турниром. Для меня это тоже все волнительно.

Арина всю жизнь удивляла, удивляет и, надеюсь, будет удивлять. Она очень нестандартный человек.

Я думаю, что рано или поздно она станет первой ракеткой мира. У нее все для этого есть, — цитирует Вергеенко СТВ.