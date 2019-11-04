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Трамп отверг письменные показания обличителя

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  • 4.11.2019, 22:29
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Трамп отверг письменные показания обличителя
Дональд Трамп

Президент США требует личной дачи показаний человеком, благодаря которому началось расследование об импичменте.

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым предложение осведомителя, который обнародовал информацию о звонке Трампа президенту Владимиру Зеленскому, дать письменные показания республиканцам. Об этом Трамп заявил в Twitter, передает liga.net.

"Обличитель дал ложную информацию и имел дело с коррумпированным политиком Шиффом. Он должен явиться для дачи показаний. Письменные ответы неприемлемы! Где второй обличитель? Он исчез после того, как я опубликовал расшифровку. Он вообще существовал? Где информатор? Жульничество!" - написал Трамп.


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