Трамп отверг письменные показания обличителя 4 4.11.2019, 22:29

1,138

Дональд Трамп

Президент США требует личной дачи показаний человеком, благодаря которому началось расследование об импичменте.

Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым предложение осведомителя, который обнародовал информацию о звонке Трампа президенту Владимиру Зеленскому, дать письменные показания республиканцам. Об этом Трамп заявил в Twitter, передает liga.net.

"Обличитель дал ложную информацию и имел дело с коррумпированным политиком Шиффом. Он должен явиться для дачи показаний. Письменные ответы неприемлемы! Где второй обличитель? Он исчез после того, как я опубликовал расшифровку. Он вообще существовал? Где информатор? Жульничество!" - написал Трамп.