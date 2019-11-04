NEXTA предложил обсудить фильм о Лукашенко в офлайне 8 4.11.2019, 22:40

2,579

#Что дальше?

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA) предложил обсудить фильм фильм о Лукашенко в Минске на площади Свободы.

«Что дальше? У нас есть ответ!

Наш с вами фильм «Лукашенко. Уголовные материалы», который посмотрел уже примерно каждый четвертый взрослый белорус, собрал в итоге более 1,4 млн просмотров на YouTube, полмиллиона в «Одноклассниках» и десятки тысяч в других соцсетях, вызвав небывалый резонанс в обществе. Тысячи зрителей после просмотра фильма стали интересоваться, как менять страну к лучшему, предлагать начать обсуждение и в офлайне. А сегодня блогер MozgON выпустил довольно эмоциальное, но вполне резонное видео, призвав нас не только информировать людей, но и предлагать решения. Что ж, будем предлагать...

В пятницу, 8 ноября в 18:00, мы предлагаем встретиться на площади Свободы в Минске. Чтобы вместе решить, #чтодальше.

Мы договорились с кандидатами в депутаты, поэтому встреча будет абсолютно легальной - в рамках предвыборной кампании в «парламент». Увидимся!», - написал NEXTA в своем телеграмм-канале.