В США испытали новейший космический корабль 1 4.11.2019, 23:20

Испытание прошло успешно.

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации, сообщается в Twitter НАСА.

Корабль стартовал в 16:15 по минскому времени. Испытания продлились менее двух минут. За это время Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула, в которой в полете должен находиться экипаж.

Испытание прошло штатно. Капсула совершила плавное приземление. Сейчас инженеры займутся анализом всех параметров, полученных во время теста. Во время предыдущего теста, также успешного, имитировалось спасение экипажа Starliner из воды в сложных условиях.

Starliner предназначен для доставки людей и грузов к космическим станциям на земной орбите. Его первый полет к Международной космической станции (МКС) должен пройти в беспилотном режиме 17 декабря. Корабль способен доставить в космос до четырех человек, а также оставаться пристыкованным к станции 210 дней.