Владимир Непомнящих: Я тот, у кого на майке написано «За Беларусь без Лукашенко» 7 5.11.2019, 8:15

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Владимир Непомнящих

Кандидат от ОГП на теледебатах заявил об импичменте правителю.

Кандидат в «депутаты» Владимир Непомнящих, выступление которого не пустили в эфир из-за слов об импичменте Александру Лукашенко, выступил с этим тезисом на теледебатах, сообщают naviny.by.

В дебатах участвовали кандидаты в «депутаты» по Гомельскому-Центральному округу № 33. Всего здесь баллотируются шесть кандидатов. В дебатах приняли участие трое: активист ОГП Владимир Непомнящих, замдекана юрфака ГГУ им. Ф.Скорины Андрей Злотников и директор детско-юношеской школы олимпийского резерва № 8 Олег Раков.

Владимир Непомнящих заявил: «Я тот, у кого на майке написано «За Беларусь без Лукашенко. Хватит, достал». Меня в Гомеле многие знают по этой майке. Теперь вы будете знать, как меня зовут. Я представляю ОГП. Наша партия выбирает европейский путь развития, высокие технологии, высокую зарплату, соблюдение законов и равенство всех перед законом. Мое выступление было записано по радио и телевидению. Но в эфир оно не поступило только из-за того, что моим первым пунктом программы было сказано «Импичмент Лукашенко». Это для этой власти является страшным преступлением. Хочу заметить, что в этих словах нет ничего противоправного. Импичмент предусмотрен как Конституцией, так и законами. Я считаю, что в отношении меня применили дискриминацию».

Представитель ОГП задал вопрос оппонентам, как они будут реагировать на импичмент Лукашенко и будут ли они его инициировать.

«Я говорю на ваш вопрос так: я иду со своей программой и со своим видением изменения ситуации в социальной политике в лучшую сторону», — заявил Раков.

Андрей Злотников не стал отвечать на вопрос об импичменте, отметив, что приоритеты его программы — стабильная занятость, зарплата, поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей.

«Я задал своим оппонентам простой вопрос, но не получил ответа, вместо этого они начали что-то рассказывать и потеряли свое время. Беларусь под управлением Лукашенко также потеряла 25 лет, потому что говорим из пустого в порожнее», — сказал на дебатах Непомнящих.