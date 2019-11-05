США ввели санкции против окружения духовного лидера Ирана 1 5.11.2019, 8:19

Вашингтон перекрывает финансирование лиц, ответственных за повестку дня в Иране.

США вводят санкции против девяти лиц, относящихся к окружению духовного лидера страны, руководителя Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства финансов США, опубликованном в понедельник, 4 ноября. Как говорится в документе, США считают аятоллу Хаменеи и его приближенных ответственным за "радикальную повестку дня в Иране", к которой относятся, кроме прочего, пытки и давление на мирное население, сообщает dw.com.

Целью санкций является воспрепятствование финансированию "теневой сети подчиняющихся Хаменеи вооруженных сил и внешнеполитических советников", "которые годами угнетали иранский народ, распространяли терроризм и политику дестабилизации по всему миру", указывается в сообщении.

Treasury designates Supreme Leader of Iran’s inner circle responsible for advancing regime’s domestic and foreign oppression. https://t.co/JsTngGs0wC — Treasury Department (@USTreasury) 4 ноября 2019 г.

Санкции США против сына и советников Хаменеи

Среди лиц, против которых направлены вышеназванные санкции, - один из сыновей Хаменеи, Моджтаба Хаменеи, советник по международным делам иранского лидера Али Акбар Велаяти, начальник генерального штаба ВС Ирана и представители судебной системы. Полный список лиц, на которых распространяются санкции, опубликован на сайте министерства финансов США.

Решение о введении США новых санкций против Тегерана было принято в сороковую годовщину штурма местными студентами американского посольства в Иране. После того как в 1979 году иранские студенты взяли штурмом посольство США в Тегеране, 52 дипломата оказались в заложниках. Этот конфликт длился 444 дня. По случаю сорокалетней годовщины штурма посольства США в Иране 4 ноября тысячи людей вышли на улицы Тегерана на антиамериканские демонстрации.

В иранском МИД назвали новые санкции "признаком отчаяния США".

В то же время в МИД Ирана называют санкции США "признаком отчаяния". 3 ноября аятолла Хаменеи заявил, что Иран не поддастся на давление США и не пойдет на переговоры с Вашингтоном. "Кое-кто полагает, что переговоры решат все проблемы. Это на 100 процентов неправда, - отметил Хаменеи. - Перед нами опыт Кубы и Северной Кореи. Они фотографировались с северокорейскими чиновниками даже выражали любовь к ним! Но они ни на йоту не ослабили санкции", - написал Хаменеи в Twitter.

Some imagine that negotiations will solve all the problems. This is %100 wrong. Cuba and N. Korea’s experiences are in front of us. They took photos and even expressed love for the N. Korean officials! But they didn’t reduce the sanctions even a little. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 3 ноября 2019 г.

Двумя днями ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых санкций против Ирана, которые должны затронуть строительный сектор и иранскую ракетную программу. Ожидается, что под ограничения подпадут четыре вида материалов, которые Тегеран может использовать для создания ядерного оружия.