Фотофакт: В Светлогорском районе нашли боровик-гигант 7 5.11.2019, 8:23

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Чудо природы весит более 1,2 килограмма.

Житель Светлогорска Геннадий Мироевский отправился с семьей в лес — и нашел там гигантский белый гриб весом 1 кг 248 гр, пишет tut.by.

Дело было еще 28 октября. Геннадий пошел в лес с женой и дочкой.

— Идем, а дочка как закричит: «Папа-папа, что это?» и с опаской даже так смотрит. Я подошел и не поверил своим глазам, — смеется грибник.

Удивительно, но гриб оказался чистым, не червивым. «Не жарко и влаги было не много», — объясняет мужчина.

Боровик, говорят Мироевские, был очень вкусным, ели они его целых два дня.

Напомним, в октябре в Брестской области грибник нашел в лесу белый гриб весом 1 кг 100 г.