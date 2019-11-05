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Политолог: Работа избиркомов напоминает колдовство алхимиков

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  • 5.11.2019, 8:36
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Политолог: Работа избиркомов напоминает колдовство алхимиков

Своей трусостью власти добиваются для оппозиционных кандидатов эффекта Стрейзанд.

1 ноября зрители телеканала «Беларусь 3» не увидели предвыборного выступления Николая Козлова, лидера Объединенной гражданской партии. Это очередной случай в череде блокировок острых агитационных выступлений кандидатов в «депутаты палаты представителей», пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Ранее, по данным кампании «Правозащитники за свободные выборы», граждане не смогли увидеть/услышать выступления или прочесть программы Владимира Непомнящих, Дианы Чернушиной, Ирины Давидович и Николая Масловского из той же ОГП, Михаила Бондаренко из Партии БНФ, Оксаны Юшкевич и Дмитрия Савича из гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Положа руку на сердце, выступления кандидатов по ТВ и радио мало кто смотрит и слушает. Постфактум же найти их трудно: телерадиокомпании не выкладывают этот контент на свои сайты и запрещают распространять его в соцсетях: мол, мы правообладатели. Это тоже выглядит политикой минимизации аудитории.

Но именно не допущенные в эфир или печать выступления, равно как и их авторы, в итоге притягивают дополнительный интерес политизированной публики. Оппозиционные кандидаты находят иные способы обнародовать свои программы, в том числе и в видеоформате. Так что в этом плане власти, скорее, добиваются эффекта Стрейзанд.

Кандидат-оппозиционер Непомнящих в комментарии для «Радыё Свабода» предположил, что его выступление не дали в эфир именно из-за слов об импичменте Лукашенко: «От этих слов на телевидении, видимо, просто наложили в штаны». Кандидат от ОГП Давидович также считает, что ее выступление не стали показывать из-за слова «импичмент».

Новоявленные цензоры агитационной кампании, видимо, плохо знают Конституцию, согласно которой парламент может отстранить президента от власти.

Вообще же вертикаль явно не может смириться с мыслью, что выборы — это и есть цивилизованный, легальный, без крови и штурма дворцов, механизм смены власти. Эту простую мысль, в частности, и продвигал в своем зарубленном выступлении лидер ОГП Николай Козлов.

Но, как видим, чиновников колбасит от того, что в странах работающей демократии является нормой, обыденностью.

В принципе, поскольку официальные результаты выборов выводятся абсолютно непрозрачно, работа избиркомов напоминает колдовство алхимиков, то можно было бы ублажить Запад видимостью «плюрализма» во время кампании.

Но власти очевидно мандражируют из-за того, что экономика фактически в стагнации и может свалиться в рецессию, особенно если Москва продолжит линию на урезание помощи. А закрытые соцопросы, похоже, показывают большому начальству, что народ устал от этого ремейка брежневского застоя, не доверяет нынешней власти.


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