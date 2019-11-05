Быть как Рокфеллер: секреты успеха и долголетия знаменитого миллиардера 10 5.11.2019, 9:04

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Бизнесмен часто шутил, что хочет дожить до 200 лет.

Дэвид Рокфеллер был уникальным человеком: перенес семь пересадок сердца, славился любовью к благотворительности и необычным хобби — коллекционированием жуков. Сайт lifehacker.ru пишет о секретах его успеха и долголетия (он прожил почти 102 года).

Бизнес

Рокфеллер считал, что для успеха в бизнесе нужны «обучение, дисциплина и упорная работа». Он доказал это на своем примере. После окончания Второй мировой войны (Дэвид ушел на фронт добровольцем) он по приглашению своего дяди устроился в крупнейший в мире банк Chase Bank.

Дэвид начал карьеру с должности ассистента управляющего (тогда это была самая низкая категория банковских служащих), получал в год 3 500 долларов и ездил на работу на метро.

Будущий миллиардер умел «прочувствовать момент». В то время высшее образование и навыки управления не были важными достижениями, поэтому он молчал о том, что имеет степень доктора экономики: «Это могло показаться проявлением неспособности к практической работе».

Рокфеллер не любил сидеть в офисе. За 35 лет его работы в Chase Bank он налетал больше пяти миллионов миль (это 200 кругосветных путешествий), побывал в более чем ста странах. Свыше 40 раз он посетил Францию, 37 раз был в Англии, встретился с клиентами банка в 42 из 50 американских штатов и «съел более 10 тысяч деловых обедов».

Он мог проводить до десяти деловых встреч в день, был на аудиенции у 200 глав государств и правительств, с которыми установил личные связи. «Хотя иногда этот темп был несколько сумасшедшим, я находил эти поездки продуктивными и приятными, а также важными для глобализации нашей деятельности», — писал Рокфеллер.

Миллиардер считал, что не стоит бояться вести бизнес с друзьями: «Я никогда не думал, что близкая личная дружба и хорошие деловые отношения должны быть взаимоисключающими. Твердо верю, что самые успешные деловые связи основаны на доверии, понимании и лояльности».

Рокфеллер считал, что нужно созидать, а не разрушать. «Радость предпринимательства — в создании чего-то постоянного, долговременного и обладающего ценностью для окружающих».

Для достижения успеха, по мнению Рокфеллера, не стоит зацикливаться на деньгах: «Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать богатым, вы никогда не достигнете ее».

И еще один бизнес-совет от миллиардера: «Не надо бояться больших расходов. Надо бояться маленьких доходов».

Жизнь

У миллиардера было необычное хобби: не женщины и дорогой алкоголь, а коллекционирование жуков. Это увлечение не было разрушающим. «Невозможно руководить крупным коммерческим банком, прогуляв всю ночь», — считал Рокфеллер.

В насекомых он влюбился ребенком, когда прошел курс естествознания. Во все поездки Дэвид брал с собой банку. Ему нравилось, что заниматься хобби он может в любой части света.

Коллекционировать жуков несложно: у них прочный панцирь.

Рокфеллер открыл несколько новых видов жуков. Его коллекция насчитывает 40 тысяч насекомых и считается самой большой в мире. Редкий скарабей из мексиканских гор назван в честь Дэвида: Diplotaxis rockefelleri.

Миллиардер считал, что детям нужен хороший учитель. Рокфеллер часто вспоминал свою преподавательницу в шестом классе, которая на всю жизнь привила ему интерес к истории.

С детства Дэвид имел спокойный характер. В будущем это определило его отношение к людям: Рокфеллер признавался, что больше всего не любил сцены и выяснения отношений.

«Фамилия Рокфеллер может быть преимуществом… На мои телефонные звонки отвечают чаще. Но из-за нее же люди иногда относятся ко мне подозрительнее, скептичнее, чем к другим. Они считают, что я чего-то достиг благодаря фамилии, а не собственным усилиям», — говорил Дэвид.

Тому, кто хоть немного выделяется из толпы, нужно быть толстокожим.

Секрет идеальных отношений со второй половиной, по мнению Рокфеллера, прост: «У нас с женой совершенно разные интересы, которые мы преследовали отдельно друг от друга. Это и есть ключ к нашему очень долгому и очень счастливому браку».

Миллиардер был противником жизни не по средствам: доступные кредиты, по его мнению, легко приводят «как к масштабной спекуляции, так и к чрезмерному расширению».

Чтобы прожить полноценную, интересную жизнь, Рокфеллер советовал любить приключения, обязательно побывать за границей, изучить другую культуру, ни о чем не жалеть, а также искренне интересоваться людьми. «Такой прямой и несложный подход применим как к людям, которых я встречаю ежедневно, так и к лидерам нашего мира».

Миллиардер считал, что «там, где у тебя широкие возможности, возникает и ответственность». Рокфеллер был известным меценатом. В ноябре 2006 года газета The New York Times назвала общий размер сделанных им пожертвований: более чем 900 миллионов долларов. 100 миллионов он передал Гарвардскому университету, своей альма-матер, что дало возможность расширить преподавание гуманитарных наук и финансово поддержать учащихся, стажирующихся за рубежом.

В богатстве нет смысла, если вы не можете им поделиться.

Здоровье

Дэвиду Рокфеллеру семь раз пересаживали сердце. В первый раз эту операцию он перенес в 1976 году после сильнейшей аварии, вызвавшей сердечный приступ. Спустя неделю миллиардер уже вышел на пробежку.

В конце прошлого года Рокфеллер стал первым в мире человеком, которому трансплантировали семь сердец. «Каждое новое сердце будто вдыхает жизнь в мое тело. Я чувствую себя более живым и энергичным», — говорил он.

Помимо этого, ему два раза пересаживали почки.

В одном из интервью Рокфеллер раскрыл еще один, очень простой секрет своего долголетия.

Любите жизнь. Живите обычной жизнью, воспитывайте своих детей, наслаждайтесь тем, что имеете, и проводите время с хорошими людьми и верными друзьями.

Дэвид Рокфеллер

Рокфеллер часто шутил, что хочет дожить до 200 лет.