Дмитрий Савич: Эта власть себя дискредитировала по всем фронтам 4 5.11.2019, 9:24

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Не выполнили cвои обещания — уходите.

Жители Светлогорска продолжают протестовать против работы завода беленой целлюлозы, который отравляет воздух в городе и округе. Однако власти цинично заявляют, что люди «должны перетерпеть» неприятный запах. Именно эти слова произнес на встрече с жителями Светлогорска помощник Лукашенко по Гомельской области Юрий Шулейко. Собираются ли жители города терпеть подобное отношение со стороны чиновников? Эти и другие вопросы сайт Charter97.org задал активному участнику протестов против завода беленой целлюлозы в Светлогорске, кандидату в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь», индивидуальному предпринимателю Дмитрию Савичу:

- Фраза помощника Лукашенко — просто потрясающая по своей лживости, потому что люди реально задыхаются. Особенно в Якимовой Слободе — это деревня, которая находится в пригороде Светлогорска и жилые дома в ней примыкают непосредственно к заводу.

У нас там было два пикета. И как раз во время их проведения с завода шел запах. Обычно мы стоим три-четыре часа, а здесь мы смогли выстоять только два часа. Нам пришлось просто свернуться, потому что стали слезиться глаза, начался кашель, появились слабость и головокружение. Этот дым — очень токсичен и ядовит.

У нас, по крайней мере, была возможность уйти с пикета, а люди же живут там постоянно. Летом, когда жарко, конечно, хочется открыть форточку, чтобы шел свежий воздух. Если, к примеру, семья спит в доме, люди чуть ли не по очереди дежурят, если начинается запах. Тот, кто дежурит — бежит закрывать форточку, чтобы как-то защититься.

Это реально страшно. И этот помощник, который здесь был — он же не живет здесь постоянно. Редко бывает так, что ветер дует от города — на порт, в сторону речки. Тогда да — возможно, запаха и нету. Вот он и приезжал, видимо, в такой день.

- Как сейчас выглядит ситуация с заводом?

- Периодически появляются новости, что случаются какие-то поломки, а рабочие завода получают травмы, потому что завод построен китайцами некачественно. Это я не говорю о качестве оборудования, качестве самой постройки, коммуникаций. Был изначально уложен силовой кабель не того диаметра, который питает завод электроэнергией. И это только один из примеров.

В Светлогорске много крупных заводов — четыре-пять. Но они не доставляют населению столько неприятностей, как этот новый китайский. Это просто жуткий объект. Может, он и нужен городу, если бы его построили по нормальным технологиям. В таком случае завод бы приносил какую-то пользу.

Но кредит на строительство завода был на 1 миллиард долларов, а в итоге потрачено было в два раза меньше. Остальная сумма — неизвестно куда делась. Должны были использоваться откаты, деньги распихивались чиновниками по карманам. Так считают все, не только я.

- Вы решили участвовать в избирательной кампании. Почему вы приняли такое решение?

- Я принял такое решение, потому что, как говорится: «Если не мы — то, кто? И никто, кроме нас». Ситуация и с правами человека, и с честными выборами, и с экологией в нашей стране печальная.

Наша нынешняя власть видит свою безнаказанность. Они видят, что люди уже настолько связаны этой контрактной системой, что боятся высказывать свое мнение. Ведь им просто не продлят контракт.

Но я, как индивидуальный предприниматель, работаю сам на себя. Я не боюсь, что меня уволят.

- Власти не пустили ваше видеообращение в эфир телевидения. Как вы считаете, что им так не понравилось?

- Просто там было слишком много правды. И, естественно — это не могли выпустить в эфир. Некоторых кандидатов выпускали в эфир, но они как-то сгладили тексты. А я написал и прочитал довольно жесткий вариант, показав все, как оно есть.

Конечно, власти испугались давать такое в эфир. Но, как известно, так обошлись не только с моим выступлением. Наша кампания «Европейская Беларусь» считается самой оппозиционной к Лукашенко. Мы называем вещи своими именами и рассказываем о ситуации, какая сейчас есть в стране.

- Одним из пунктов вашей предвыборной программы «Европейской Беларуси» является закрытие БелАЭС. Как вы считаете, почему тема экологии стала для Беларуси такой важной проблемой?

- Потому что власти превращают Беларусь в страну третьего мира. Так же, как когда-то все вредные предприятия были перенесены из Китая в Африку. Сейчас похожие процессы происходят в Беларуси.

Есть ряд примеров: в Могилеве — «Омсккарбон», в Бресте — аккумуляторный завод. В Новополоцке крекинговую печь хотели запускать, которая накрывала бы город еще большим количеством вредных веществ.

- Также гражданская кампания «Европейская Беларусь» выступает за смену власти на всех уровнях. Почему это так важно?

- Просто действующая власть себя дискредитировала по всем фронтам. Если посмотреть на наших соседей: на страны Балтии, на Польшу — даже учитывая постоянную помощь со стороны России — в нашей стране деньги просто разворовывались. А можно было построить высокотехнологичные производства, которые могли бы конкурировать на мировом рынке с крупными игроками.

И ресурсы для этого были, и научно-техническая база, и специалисты, и деньги. Но, получается, что было все профукано, разворовано. Как в любой нормальной, демократической стране, власть, которая себя дискредитировала, которая не выполнила свои обещания, должна уступить место кому-то другому, кто лучше бы все организовал.

Так устроены европейские страны: если правящая партия не выполняет своих обещаний, то на следующих выборах она, как правило, проигрывает. Лукашенко в 2010 году обещал зарплату 500 долларов к 2015 году, но по факту даже и близко нет такой средней зарплаты.

А в 2011 году была трехкратная девальвация. Рубль обрушился по отношению к доллару в три раза: он стоил три тысячи, а стал стоить девять.

- Также важным моментом предвыборной программы является лозунг «достойные зарплаты для белорусов на родине». Актуальна ли эта проблема для Светлогорска?

- Конечно, актуальна. Светлогорский район по сравнению с другими районами не такой нищий, потому что рядом Речицкий район — нефтяники, Жлобин — БМЗ, да и у нас есть ряд предприятий. Но, в целом — это тоже нищета.

Среднестатистический человек не может позволить себе хорошие продукты питания, хорошо одеваться. Пара зимних ботинок стоит 200 рублей! У людей зарплата 400, у кого-то вообще 300. Получается, что половину зарплаты, а то и большую часть, нужно отдать просто за ботинки. Это же ненормально. А ведь еще надо «коммуналку» оплатить и так далее.

Доходы населения недостаточные, люди должны более достойно жить. А залазить в кредиты и потом их выплачивать — это не лучший вариант. Надо, чтобы хотя бы была зарплата на уровне тех же пятисот долларов, но люди сейчас ее не получают.

- Что бы вы хотели сказать белорусам, которые ставили за вас подписи, поддерживали в избирательной кампании?

- Я — представитель нового поколения политиков и хочу видеть Беларусь более богатой. Хочу, чтобы власть была более честная, чтобы она на самом деле думала о каждом человеке, а не только о группе приближенных к ней чиновников и силовиках, которых у нас больше, чем нужно.

Кампания «Европейская Беларусь» выступает за европейские ценности, за соблюдение прав человека. Также за самоуправление на местах — чтобы регионы распоряжались своим бюджетом по своему усмотрению, а не так, чтобы деньги уходили сначала куда-то в центр, а потом распределялись. А когда они возвращаются обратно, половина из них может разворовываться. Должно соблюдаться «магдебургское право» — самоуправление. Как, например, в Польше – гмина, повят. Так же и у нас — каждый район должен тратить деньги прежде всего на себя, а потом уже отправлять в центр.

Какие-то инфраструктурные проекты, конечно, без помощи республиканского бюджета невозможны. К примеру, в нашем городе сломался мост и автобусы вынуждены ехать в объезд. И его не могут починить уже два года, хотя, казалось бы — обычный мост. И где все эти деньги, которые должны выделяться из местного бюджета, чтобы отремонтировать этот мост? И таких примеров можно привести много.