Евроопт или Гиппо: где теперь самые низкие цены? 15 5.11.2019, 9:34

5,303

Неожиданный результат.

Впереди длинные выходные и белорусы наверняка устроят закупочный день. Продолжая исследование цен в минских супермаркетах, Myfin.by решил сравнить магазины двух сетей: Гиппо, который покупательская молва относит к дорогим, и Евроопт, который при своем появлении считался самым дешевым. «Напоминаем, что в своем исследовании мы сравниваем цены только на одинаковые позиции товаров, с одним и тем же поставщиком или производителем», — пишет myfin.by.

Неожиданный результат

На входе во многие магазины один из первых отделов – «овощи-фрукты», с него и началось наше сравнение цен в Гиппо и Евроопте. Результат впечатлил – оказалось, что далеко не на все продукты, которые ежедневно бывают в корзинах белорусов, они дешевле в Евроопте. Причем на некоторые из них ценник в пользу Гиппо становится заметен невооруженным глазом. Но в целом перевес за Еврооптом.

Овощи и фрукты Гиппо Евроопт Картофель, кг 0,75 0,69 Капуста белокочанная, кг 0,49 0,59 Морковь, кг 0,49 0,49 Лук репчатый, кг 0,79 0,79 Лук красный, кг 0,99 0,99 Свекла, кг 0,59 0,49 Перец красный, оранжевый, сладкий, кг 5,99 3,69 Томат «слива», кг 3,99 3,79 Огурец, кг 2,49 3,29 Чеснок, кг 7,59 6,99 Тыква, кг 0,69 0,99 Яблоко, Беларусь, кг 1,99 1,75 Банан, кг 2,99 2,89 Лимон, кг 2,99 3,69 Апельсин, кг 3,99 3,79 Виноград красный, кг 3,99 3,79 Хурма, кг 2,99 2,79 Киви, корзинка, кг 2,09 2,99 Помело, кг 2,49 2,99 Грейпфрут, красный, кг 3,99 2,99

Подавляющее преимущество

А вот в чайно-кофейном отделе подавляющая часть товаров дешевле в Евроопте. Хотя на некоторые виды растворимой и не только продукции ценники отличаются очень серьезно, в процентном отношении на большинство совпадающих товаров (от одного производителя, одинаковой фасовки и веса) разница невелика.

Чай, кофе Гиппо Евроопт Кофе растворимый, пакет, 100 гр 5,99 5,89 Кофе растворимый, пакет 190 гр 10,89 8,99 Кофе растворимый, пакет, 250 гр 10,80 9,99 Кофе растворимый, пакет, 350 гр 12,89 12,19 Кофе растворимый, стекло190 гр 9,99 9,99 Кофе растворимый жест. банка 250 гр 13,39 11,49 Кофе растворимый, пакет 130 гр 11,58 11,49 Кофе растворимый, пакет, 230 гр 19,30 19,29 Кофе растворимый, пакет, 300 гр 22,49 21,99 Кофе растворимый, стекло 95 гр 10,99 6,99 Кофе растворимый, пакет, 230 гр 7,79 7,59 Кофе растворимый, пакет, 230 гр 7,49 6,99 Кофе растворимый, пакет 400 гр 11,99 11,39 Кофе растворимый, пакет, 130 гр 13,39 13,39 Кофе растворимый, пакет 70 гр 7,99 7,99 Кофе растворимый, стекло 95 гр 11,29 10,99 Кофе растворимый, пакет, 140 гр 12,49 11,95 Кофе растворимый, пакет, 250 гр 9,98 9,39 Кофе молотый, пакет, 75 гр 4,19 3,99 Кофе молотый, вакуум, 250 гр 14,99 14,99 Кофе молотый, банка, 100 гр 7,90 6,99 Кофе молотый, вакуум, 250 гр 6,99 6,65 Кофе молотый, вакуум, 250 гр 6,99 5,79 Кофе молотый, вакуум, 450 гр 9,99 9,59 Кофе молотый, вакуум, 450 гр 11,89 11,79 Кофе молотый, пакет, 100 гр 2,69 2,59 Напиток кофейный, пакет 250 гр 3,98 3,79 Чай черный, с ароматом трав, 20Х1,7 гр 3,69 3,45 Чай черный, 25Х2гр 1,99 1,65 Чай черный, 50Х2 гр 5,79 5,29 Чай черный, 100Х2 гр 9,98 6,99 Чай черный, с ароматом трав, 25Х1,5 гр 2,29 2,29 Чай черный, с ароматом лимона, 25Х1,5 гр 3,29 3,55 Чай черный, с ароматом лимона 100 гр 3,35 3,35 Чай черный, с ароматом трав, 25Х2 гр 3,99 3,89 Чай черный, с ароматом трав, 25Х2 гр 3,99 3,79 Чай черный, с ароматом трав, 200 гр 8,59 10,99

Теряя позиции

Мало тех, кто употребляет чай и кофе, ничего не беря «в прикуску». И тут так же, как и в овощном отделе, Евроопт порой уступает абсолютное лидерство.

Сладости и кондитерские изделия, шоколад Гиппо Евроопт Печенье, 100 гр, в ассортименте 0,59 0,53 Печенье, 100 гр 0,59 0,58 Печенье, 500 гр 1,89 2,29 Печенье, 140 гр 0,79 0,75 Печенье с какао и кусочками глазури, 150 гр 1,69 1,59 Крекеры с луком и сыром, 205 гр 1,69 1,19 Пирожное бисквитное с начинками, 150 гр 3,69 3,75 Круассан, в ассортименте, 200 гр 2,79 1,99 Вафли, 216 гр 1,39 1,65 Вафли на фруктозе, 100 гр 0,99 0,94 Вафли, 143 гр 0,99 0,95 Халва подсолнечная, 77 гр 0,79 0,75 Кукурузные палочки глазированные, 120 гр 1,15 1,19 Конфеты шоколадные, ассорти, 250 гр 13,98 11,79 Конфеты шоколадные, лесной орех в карамели, 125 гр 5,79 5,65 Конфеты шоколадные, 200 гр 2,99 2,89 Конфеты шоколадные, 200 гр 2,59 2,49 Конфеты шоколадные, 200 гр 2,39 2,19 Конфеты шоколадные, 200 гр 1,99 1,85 Конфеты шоколадные, с ароматом лимона, 200 гр 1,99 1,89 Набор конфет,176 гр 2,99 3,49 Шоколадный батончик, 85 гр 1,79 1,69 Набор конфет, 200 гр 2,79 2,79 Конфеты, шоколадное драже, 130 гр 3,39 2,99 Конфеты, шоколадное драже, 130 гр 3,19 2,99 Конфеты «коровка», кг 5,85 5,89 Конфеты шоколадные, с карамелью, кг 16,79 16,99 Шоколад молочный с темным шоколадом, 90 гр 3,19 2,99 Шоколад белый молочный, 90 гр 2,99 2,99 Шоколад «кофе латте», 90 гр 2,29 2,25 Шоколад молочный с миндалем и изюмом, 90 гр 2,49 2,45 Шоколад молочный с лесным орехом, 90 гр 2,49 2,45 Шоколад молочый и белый пористый, 90 гр 2,29 2,25 Шоколад белый со вкусом кокоса, 90 гр 2,99 2,99 Шоколад молочный с клубникой, 90 гр 2,38 1,99 Шоколад молочый, фундук с изюмом, 90 гр 2,49 1,99 Шоколад молочый, миндаль и кокос, 90 гр 2,49 2,49 Шоколад молочный пористый, 90 гр 2,39 1,89 Шоколад молочный пористый, 90 гр 1,89 2,25 Шоколад экстрачерный с целыми лесными орехами, 90 гр 2,69 2,49 Шоколад белый пористый, 90 гр 1,89 1,89 Шоколад горький, 85%, 90 гр 1,99 1,79 Шоколад, горький, 68%, 90 гр 1,99 1,79 Шоколад молочный, 100 гр 1,69 1,89 Шоколад горький, 56%, 90 гр 2,19 1,69 Шоколад «трюфельный», 200 гр 2,99 3,85 Шоколад горький, с начинкой, 200 гр 4,19 3,65

Гречка нового завоза?

В последнее время гречка резко выросла в цене. И она оказалась дороже в Евроопте. Предположим, из-за того, что белорусы рванули закупаться именно в эту сеть и разобрали ставший ходовым продукт. А новый завоз оказался дороже предыдущего и позволил конкуренту хоть в чем-то опередить его.

Мука, крупы, макароны, хлеб Гиппо Евроопт Мука пшеничная, в/сорт, м54-25, 1 кг 1,29 1,25 Мука пшеничная в/сорт, м54-25, 2 кг 2,59 2,53 Мука пшеничная в/сорт, м54-28, 2 кг 2,45 2,25 Мука пшеничная, в/сорт, 1 кг 2,39 1,99 Крупа гречневая, 900 гр 1,79 1,85 Крупа гречневая, 700 гр 0,99 1,00 Крупа рисовая пропаренная, 900 гр 2,59 2,45 Крупа рисовая круглая, 900 гр 2,59 2,59 Крупа рисовая «жасмин», 800 гр 2,69 2,69 Крупа рисовая «длиннозерная», 700 гр 1,89 1,69 Крупа рисовая круглая, 700 гр 2,09 1,99 Крупа манная, 900 гр 1,69 1,69 Крупа манная, 700 гр 1,19 1,15 Крупа перловая, 900 гр 1,59 1,49 Крупа перловая, 700 гр 1,19 1,19 Чечевица зеленая, 500 гр 2,29 1,69 Нут, 500 гр 2,79 1,99 Фасоль белая, 800 гр 4,69 3,79 Крупа ячневая, 900 гр 0,99 1,19 Хлеб «Рижские традиции», 400 гр 0,85 0,85 Хлеб для сэндвичей, 470 гр 2,29 2,29 Макароны «перья», 900 гр 1,25 1,25 Макароны «фигурные», 900 гр 1,25 1,25 Макароны «рожки любительские», 900 гр 1,89 1,89 Макароны «вермишель», 900 гр 1,59 1,59 Лапша быстрого приготовления, «с говядиной по домашнему», 85 гр 0,79 0,75 Лапша быстрого приготовления, «с говядиной по домашнему», 90 гр 1,39 1,19 Лапша быстрого приготовления, в ассортименте, 60 гр 0,59 0,54

Снова Гиппо проигрывает

Вкуснее сделать гарнир с помощью различных соусов – знакомая многим родителям и не слишком удачливым хозяйкам тактика. Почти всегда купить кетчуп и майонез дешевле в Евроопте.

Кетчупы, соусы и майонез Гиппо Евроопт Кетчуп в ассортименте, 300 гр 1,89 0,99 Кетчуп «шашлычный», 200 гр 0,87 0,95 Кетчуп «шашлычный гриль», 900 гр 3,49 3,39 Кетчуп в ассортименте, 450 гр 2,49 2,15 Кетчуп «шашлычный», 400 гр 1,39 1,25 Кетчуп в ассортименте, 350 гр 3,29 2,69 Кетчуп «шашлычный», 300 гр 1,59 1,55 Паста томатная, 500 гр 3,59 3,19 Соус «барбекю», 230 2,19 1,69 Соус в ассортименте, 350 гр 2,19 1,99 Соус «китайский», сладкий, острый, 2,99 3,09 Соус салатный «Цезарь», 250 гр 4,79 4,39 Соус салатный «итальянский», 250 гр 4,39 4,19 Соус сметанный с грибами, 200 гр 2,09 1,69 Соус сырный, 200 гр 2,19 1,99 Соус майонезный, 20%, 400 гр 1,39 1,29 Майонез оливковый, 67%, 380 гр 2,59 2,39 Майонез на перепелиных яйцах, 67%, 400 гр 2,19 2,29 Майонез провансаль, 67%, 400 гр 2,19 2,29 Майонез, 50%, 180 гр 0,99 0,95 Майонез провансаль, 67%, 450 гр 2,49 2,45 Майонез, 51%, 950 гр 3,99 3,79

Масло

Чтобы макароны не слипались, многие хозяйки при варке добавляют подсолнечное масло. Снова же первенство за Еврооптом, но есть и исключения.

Растительные масла Масло подсолнечное, рафинированное, 1 л 2,79 2,69 Масло подсолнечное, рафинированное, 850 гр 2,69 2,59 Масло подсолнечное, нерафинированное, 850 гр 2,29 2,65 Масло подсолнечное, рафинированное, 810 гр 2,79 2,59 Масло оливковое, нерафинированное, 750 гр 22,99 21,99 Масло оливковое, нерафинированное, 250 гр 10,19 10,15

За консервами – в Евроопт

Если бы погода в очередной раз удила теплом, на пикнике могли бы весьма кстати оказаться консервы, и купить их в Гиппо оказалось предсказуемо дороже.

Консервы Гиппо Евроопт Тунец в масле, 185 гр 2,79 2,79 Тунец в собственном соку, 185 гр 4,69 4,49 Филе скумбрии с добавлением масла, 190 гр 3,39 3,95 Сардина, 230 гр 2,59 2,59 Паштет индюшиный, 130 гр 1,27 1,19 Плов «ташкентский», 7,59 7,39 Говядина тушеная, 338 гр 6,29 5,75 Говядина тушеная с паприкой, 338 гр 7,90 7,19 Говядина, 325 гр 2,64 2,49

Где самый дешевый алкоголь

«Крепкие, крепленые, и слегка разбавленные изделия», как говорил легендарный юморист, предсказуемо дешевле стоят в Евроопте. Причем чем они дороже, тем заметнее разница.

Яйцо Гиппо Евроопт Яйцо куриное, С1 1,89 2,15 Яйцо куриное С0 1,89 2,55 Яйцо куриное, «молодецкие», С1 2,71 2,59

Предсказуемо, но не безоговорочно

Итог сравнения оказался даже в чем-то интересен, хоть почти по всем видам продукции явный перевес за Еврооптом, но оказалось, что на некоторые продукты цена в дорогом Гиппо бывает и ниже.