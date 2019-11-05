Турция арестовала важного свидетеля из окружения главаря «Исламского государства»
- 5.11.2019, 10:02
Успешная операция была названа «золотой жилой».
Турция арестовала старшую сестру убитого лидера группировки «Исламское государство» Расмию Авад на северо-западе Сирии, которая подозревается в принадлежности к экстремистской группе, сообщает сайт 9 News со ссылкой на турецкие официальные источники (перевод — sprotyv.info).
Авад была задержана во время рейда в понедельник вечером в трейлере, в котором она жила со своей семьей недалеко от города Азаз в провинции Алеппо.
Сообщается, что в момент задержания сестра была с ее мужем, невесткой и пятью детьми. По словам источника, взрослых допрашивают на условиях анонимности в соответствии с правительственным протоколом.
«Подобные вещи — разведывательная золотая жила. То, что она знает об ИГ, может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать больше плохих парней», — сказал представитель турецких властей.
Лидер ИГ Аль-Багдади, выходец из Ирака, был уничтожен во время рейда США в провинции Идлиб в прошлом месяце. Этот рейд стал серьезным ударом по группировке, потерявшей территории, которые она удерживала в Сирии и Ираке.
Помощник Аль-Багдади был убит через несколько часов после рейда, также в северо-западной Сирии, во время авиаудара США.
Группа ИС сообщала некоторые детали об операции по ликвидации главаря ИГ, а также публиковала видео происходившего в Сирии.
Кроме того, появилось видео с места событий после того как американская операция была завершена.