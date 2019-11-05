Названа главная причина расстрела солдатом восьмерых сослуживцев в Забайкалье 5.11.2019, 10:47

4,558

РАМИЛЬ ШАМСУТДИНОВ

Специальная комиссия озвучила итоги расследования.

Комиссия установила вероятные причины поступка солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь человек в воинской части в Забайкалье. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, знакомый с предварительными итогами комиссии.

По его словам, не подтвердилась догадка о том, что в воинской части было применено физическое насилие по отношению к Шамсутдинову. Однако комиссия не исключила возможности сильного психологического давления, которое испытывали военнослужащие. Именно это давление могло перерасти в конфликт между солдатами, который и привел к трагедии.

По данным следствия, солдат расстрелял военнослужащих войсковой части 54160 в 18.15. Погибли два офицера и шесть сослуживцев, еще два были госпитализированы в тяжелом состоянии.