Горбачев: Между Россией и Западом идет «охлажденная» война 4 5.11.2019, 11:02

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Михаил Горбачев

Бывший президент СССР оценил международную ситуацию.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью Русской службе ВВС 4 ноября, что между Россией и Западом идет "охлажденная", но все же война.

По его словам, "пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная".

Горбачев добавил, что все народы планеты должны заявить об уничтожении ядерного оружия.

Он отметил, что "то тут, то там происходят столкновения, стрельба, куда-то летят военные самолеты, куда-то плывут боевые корабли", и это "не та обстановка", которая нужна людям.

В октябре 2018 года США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

1 февраля 2019 года госсекретарь США Майк Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия. 3 июля он подписал закон о приостановке ДРСМД, в тот же день документ вступил в силу. 2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В НАТО заявили, что союзники США по Североатлантическому альянсу полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из ДРСМД, а Россия несет исключительную ответственность за прекращение действия документа.

18 августа с острова Сан-Николас в американском штате Калифорния Пентагон запустил крылатую ракету наземного базирования с традиционной конфигурацией. Ракета была запущена с помощью устройства вертикального пуска Mark 41 и пролетела 500 км, точно поразив цель.

20 августа замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о нагнетании Вашингтоном военной напряженности после выхода из ДРСМД. Он выразил сожаление из-за запуска ракеты в США и подчеркнул, что в РФ "на провокации не поддаются".

24 августа в России провели пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" и "Булава".