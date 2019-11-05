Арсений Чигирь: Все в шоке от истерики властей 1 5.11.2019, 11:19

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Попытки властей убрать оппозицию с улиц провалились.

Кандидат в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу №79 Арсений Чигирь продолжает предвыборные пикеты и распространение агитационных материалов. Активист рассказал, как отстаивает свое законное право на участие в «парламентской кампании», пишет пресс-служба «Европейской Беларуси»

- Я подал обжаловал свое снятие с «выборов» в областной избирательной комиссии, но ответа в установленный законом срок так и не получил. Это нарушение закона, хотя количество этих нарушений со стороны властей уже не поддается подсчету. Буду продолжать использовать все законные способы для того, чтобы добиться отмены решения о снятии. Пока идет этот процесс, даже по лукашенковским законам я остаюсь кандидатом в депутаты и продолжаю агитацию.

Я говорил с юристами. Все в шоке от истерики властей, от того, по каким надуманным причинам меня сняли на этом этапе кампании. Также у меня прошла встреча с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ Даниэле д'Эспозито и Яниной Маркевич. Им была предоставлена вся информация о нарушениях властями избирательного законодательства, о препятствовании пикетам «Европейской Беларуси» в Бобруйске и в других городах страны. Мы обсудили и курьезный случай, когда меня «перепутали» с Артемом Черняком. Наблюдатели будут держать ситуацию в Бобруйске под контролем и реагировать на случаи очередных нарушений.

Даже если меня окончательно снимут с «выборов», то до конца кампании жители Бобруйска будут видеть национальные флаги, «Погоню» и европейскую символику. Наши пикеты продолжаются. Я также являюсь доверенным лицом нашего другого кандидата и простою на улицах города как можно дольше.