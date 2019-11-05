Министр энергетики Украины: Мы готовы к прекращению транзита российского газа 1 5.11.2019, 11:23

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Фото: ТАСС

Это может произойти с 1 января 2020 года.

Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года. Об этом 4 ноября в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет «Гордон».

При этом министр подчеркнул, что для Украины подписание нового договора о транспортировке газа является приоритетом.

«Мы активно работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с «Газпромом». Если говорить о газе, а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора, мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в украинских газохранилищах рекордное количество газа. Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа», – сказал Оржель.

По его словам, переговорный процесс по газу должен полностью исключать политику.

«Фактически мы используем те правила, которые работают в Европе. Нас нельзя шантажировать. Если мы обеспечиваем транзит газа в Европу, если мы обеспечиваем четкие определенные объемы, это означает постоянное снабжение газом рынков Европы. Это означает, что есть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей», – добавил министр энергетики.