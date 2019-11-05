Фотофакт: Сколько тратят на свои перелеты Лукашенко и премьер-министр Норвегии

Фотофакт: Сколько тратят на свои перелеты Лукашенко и премьер-министр Норвегии14
- 5.11.2019, 11:28
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Пособие по безработице в Норвегии составляет 1502 евро, в Беларуси — 13 долларов.
В «Фейсбуке» появился сравнительный коллаж: как летают на самолетах белорусский диктатор Лукашенко и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Эрна Сульберг, премьер одной из богатейших стран ЕС, летает эконом-классом. Норвегия — одна их самых благополучных стран в мире, пособие по безработице там составляет 1502 евро.
«Просто Саша», самоназначенный правитель Беларуси, летает на личном самолете. Пособие по безработице в Беларуси — 13 долларов.