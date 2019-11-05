Трамп ослабит тарифную удавку на китайской экономике 5.11.2019, 11:35

Соглашение между Вашингтоном и Пекином может оказаться масштабнее, чем предполагалось.

Торговая сделка США и Китая, которая была предварительно согласована 11 октября и которую президент Дональд Трамп и председатель Си Цзиньпин планировали скрепить подписями в ноябре, может оказаться масштабнее, чем предполагалось, сообщает finanz.ru.

Вдобавок к отмене пошлин, которые планировалось ввести 15 октября, и возможном отказе от еще одного раунда, намеченного на 15 декабря, Белый дом рассматривает сценарий снятия уже действующих тарифов на китайские товары в объеме 112 млрд долларов, рассказали Financial Times источники, близкие к американской администрации.

Речь идет, в частности, об одежде, бытовой технике и lcd-мониторах, которые с 1 сентября облагаются пошлиной в размере 15%.

В ответ Вашингтон хочет дополнительных обязательств со стороны Китая по вопросам интеллектуально собственности, краха которой, как говорил ранее Трамп, стоила американской экономике сотен миллиардов долларов.

Отмена тарифов на 112 млрд долларов является ключевым требованием китайских переговорщиков, подтвердили Politico пять источников, знакомых с ходом дискуссии.

По их словам, в обмен Пекин предлагает закупки американских сельхозтоваров на 50 млрд долларов в течение двух лет, открытие своего финансового рынка для американских банков и усиление защиты интеллектуальной собственности.

На данный момент решение об отмене уже действующих пошлин не принято, подчеркивают источники Politico. Базовый сценарий сделки предполагает лишь отказ от введения 15-процентных тарифов на пока не затронутую торговой войной часть китайского экспорта - потребительские товары, ноутбуки и смартфоны на 160 млрд долларов в год.

Китай, по данным Politico, также настроен добиться хотя бы снижения 25-процентных пошлин на 250 млрд долларов экспорта, однако это пока не входит в периметр обсуждаемой сделки.

Камнем преткновения для американских переговорщиков остаются механизмы контроля за исполнением Китаем своей части обязательств, говорят источники издания.

Трамп, напомним, объявил о заключении предварительного соглашения с Пекином по итогам переговоров с китайской делегацией, которую возглавлял вице-премьер Лю Хэ. По словам Трампа, Китай обязался в разы увеличить закупки сельхозпродукции - с нынешних 8 до 40-50 млрд долларов в год, согласился на сделку по валютному рынку с целью сделать его «открытым» и свободным», а также урегулирование спора по интеллектуальной собственности.

Подписать соглашение стороны планировали в Лиме, на саммите АТЭС, а после его отмены Трамп рассматривает возможность приглашения Си Цзиньпина в США.