«Народная Грамада» провела в Витебске пикет против интеграции с Россией 2 5.11.2019, 11:40

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Пикет проходил в рамках агитационной кампании кандидата Владимира Арцымана.

В Витебске 3 ноября «Народная Грамада» провела пикет против возможного объединения с Россией. Основным лозунгом был «Союз с Россией — война и бедность. Вернем страну народу», сообщает пресс-служба «Народной Грамады».

Пикет проходил в рамках агитационной кампании кандидата Владимира Арцымана.

Кроме основного лозунга присутствовали и уже ставшие популярыми в народе слоганы: «Лукашенко должен уйти!» и «Колхозной диктатуре Баста!». Отдельный стенд был посвящен белорусским политзаключенным — Станиславу Барановичу, Михаилу Жемчужному, Тарасу Аватарову и другим.

За три с половиной часа, которые продолжался пикет, несколько сотен прохожих ознакомились с требованиями и лозунгами «Грамады». Абсолютное большинство людей высказывали свое восхищение смелостью и креативностью активистов и желали удачи в нелегкой борьбе с «белорусским тираном». Некоторые делали селфи и фотографии на фоне стендов. Было видно, что люди соскучились по настоящей свободе. И пикет «Народной Грамады» стал для них небольшим глотком вольного ветра.