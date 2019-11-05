Кипр отберет паспорта у российских богачей
- 5.11.2019, 12:45
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Президент страны заявил об ошибках при их выдаче.
Президент Кипра пообещал отозвать паспорта республики, если их признают выданными "по ошибке" богатым иностранным инвесторам в рамках спорной программы "золотых виз".
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
Президент Никос Анастасиадес сказал, что ошибки были возможны в предоставлении так называемых "золотых паспортов" в более ранней и мягкой версии программы.
"Мы должны признать ошибки в некоторых вопиющих случаях, когда паспорта не должны были выдаваться", - сказал Анастасиадес. По его словам, речь может идти о 10-15 случаях неприемлемого предоставления гражданства инвесторам.
Привлекательность кипрского паспорта, особенно для богатых людей из стран за пределами Европейского Союза, состоит в том, что его владельцы также становятся гражданами ЕС и могут свободно путешествовать и работать в рамках блока.
"Гражданство будет отобрано у любого, кто получил его в нарушение строгих критериев", - сказал президент Кипра.
Его заявления прозвучали после сообщений СМИ о том, что некоторые бенефициары программы, возможно, были замешаны в отмывании денег или были связаны с авторитарными правительствами.
С момента запуска программы после финансового кризиса 2013 года инвесторам было выдано почти 4000 паспортов.
ЕС в январе опубликовал отчет, который призывает Кипр и другие страны усилить проверки на фоне опасений, что граждане третьих стран используют программу по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции для отмывания денег и пренебрегают налоговыми законами.