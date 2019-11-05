«Помню не зря пятый день ноября» 5.11.2019, 12:53

Сегодня можно сделать уникальные селфи на агитационных пикетах.

«Помню не зря пятый день ноября... Кто в теме — приходите на наши сегодняшние тематические пикеты. Единственная возможность сделать селфи на память в маске Гая Фокса с нашими флагами», — сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Расписание пикетов на сегодня:

перекресток улиц Немига и Романовская слобода: 12.00-15.00,

станция метро «Немига», выход в сторону Дворца спорта: 13.00-16.00,

проспект Победителей, галерея «Минск»: 15.00-19.00,

станция метро «Академия наук», проспект Независимости, 70: 13.00-16.00,

площадка у входа в кинотеатр «Октябрь»: 15.00-20.00.

Пикеты можно найти по флагам с «Погоней» и европейской символикой.