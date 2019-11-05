На «Белпочте» прокомментировали массовый уход топ-менеджеров 4 5.11.2019, 13:17

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Что происходит?

Недавно «Белпочту» покинули пять заместителей гендиректора. Чем был вызван массовый уход топ-менеджеров?

Летом у монополии сменился гендиректор. Владимир Матусевич ушел в администрацию Лукашенко. Сейчас он заместитель начальника главного идеологического управления — начальник управления идеологии и информационной политики в администрации, сообщает tut.by.

Новым руководителем «Белпочты» стала Светлана Юркевич. До этого она работала заместителем гендиректора по идеологии.

Вскоре Юркевич лишилась своих заместителей — «по техническим вопросам», «по вопросам имущества», «по информационным технологиям», «по экономике» и «по эксплуатации».

В пресс-службе «Белпочты» отметили, что в соответствии с концепцией развития на предприятии «ведется целенаправленная работа по повышению эффективности управленческой деятельности, организационных процессов внедрения инновационных технологий и систем, что ведет к изменению существенных условий труда». В связи с этим «заместители генерального директора приняли решение о прекращении трудовых отношений, что является законным правом каждого работника», говорится в комментарии.