Опрос подтвердил поддержку Дональда Трампа в ключевых штатах 5.11.2019, 13:32

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Это может сыграть решающую роль на выборах 2020 года в США.

Предвыборные позиции президента США Дональда Трампа в шести ключевых штатах выглядят ненамного хуже или даже лучше, чем у других вероятных претендентов на этот пост от Демократической партии, пишет "Немецкая волна".

Как следует из опроса, опубликованного во вторник, 5 ноября, изданием The New York Times, в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, Флориде, Аризоне и Северной Каролине Трамп в среднем отстает от Джо Байдена на 2 процента, а Элизабет Уоррен опережает на 2 процента. Позиции Трампа и третьего потенциального кандидата от демократов, Берни Сандерса, примерно равны.

Таким образом, указывают эксперты, хотя Трамп по опросам редко получает одобрение более чем 40 процентов населения, его поддерживают избиратели в тех штатах, которые могут в конечном итоге сыграть решающую роль в выборах. 90 процентов тех, кто считает себя сторонниками нынешнего президента США, заявили, что удовлетворены работой Трампа.

При этом, согласно другому опросу, проведенному The Wall Street Journal, более половины американцев поддерживают процедуру импичмента Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии. За процедуру выступили 53 процента опрошенных, против - 44 процента. 49 процентов участников социологического исследования заявили, что на основании имеющейся информации Трампа стоит отстранить от должности, а 46% считают, что этого делать не нужно.