Михаил Пастухов : Я — за новую Беларусь 2 5.11.2019, 13:46

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Михаил Пастухов

Свободы и ценности должны перестать быть фиговым листком.

Доктор юридических наук, профессор, судья Конституционного суда первого состава и заслуженный юрист Республики Беларусь Михаил Пастухов прокомментировал требования профсоюза РЭП к властям Беларуси, получившие название «Платформа профсоюза», сообщает praca-by.info.

По мнению эксперта, эти пункты максимально точно и полно выражают чаяния трудового народа Беларуси. Эти требования могут стать платформой демократического кандидата в президенты, а еще лучше — программой деятельности нового правительства страны.

— Как судья Конституционного суда, сохранивший верность Присяге и Конституции 1994 года, я следом за разработчиками Платформы заявляю: надо безотлагательно отменить срочные трудовые контракты и породивший их декрет от 26 июня 1999 г. №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины».

Следует также отметить, что все декреты, посягающие на права и свободы граждан, в том числе декрет от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», — это неконституционные акты, демонстрирующие неуважение к правам человека и подлежащие отмене с момента их издания.

Я поддерживаю требования независимых профсоюзов повысить размер минимального потребительского бюджета, уровень минимальной заработной платы, а также установить размер пособия по безработице на уровне не менее 70% от средней заработной платы. Можно и выше.

Что касается повышения страхового трудового стажа, как и пенсионного возраста, то это — неконституционные решения, направленные на ухудшение жизни работников. Такие вопросы надо решать путем общественного обсуждения, с учетом опыта других стран, на законодательном уровне и, главное, в интересах работников.

Я также поддерживаю требования, направленные на поддержку семьи, здоровья граждан, а также на укрепление социальных гарантий трудящихся. Нам следует вернуть законные льготы пенсионерам, повысить стипендии студентам, снизить ставки кредитов.

Предметом моего особого внимания являются вопросы модернизации судов. Поэтому я с радостью воспринимаю предложение перейти к выборности всех судей, а также ввести суд присяжных заседателей по отдельным категориям уголовных дел. В этой сфере я могу представить Концепцию реформирования судов и правоохранительных органов и высказать предложения по демократизации и гуманизации законодательства, в том числе процессуального, уголовного и административного.

Я поддерживаю и другие требования Платформы. Заявляю о своем участии в развитии и реализации ее положений. Я — за новую Беларусь, где права и свободы человека должны являться не фиговым листком, а реальной ценностью.