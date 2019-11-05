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CМИ: США строят две военные базы в Сирии

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  • 5.11.2019, 14:04
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CМИ: США строят две военные базы в Сирии
иллюстрационное фото

Американские власти направили на места строительства от 250 до 300 военных.

США начали строительство двух военных баз в районе нефтяных месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны, сообщает турецкое агентство Anadolu, пишет «Новая газета».

По информации источников, базы сооружают в месте дислокации 113 бригады армии США и в районе деревни ас-Сур. Как передает агентство, американские власти направили на места от 250 до 300 военных, бронетехнику, тяжелое вооружение и боеприпасы.


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