Арнольд Шварценеггер: Грета Тунберг — одна из моих героев 31 5.11.2019, 14:36

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Американский политик и актер покатался со знаменитой экоактивисткой на велосипедах.

Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер встретился с 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Об этом он написал в Instagram. Шварценеггер называет Грету своей подругой и героем, сообщает unian.net.

«Было здорово увидеть мою подругу и одного из моих героев Грету Тунберг на прошлой неделе, и вместе покататься на велосипеде по Санта-Монике. Я был настолько взволнован, когда знакомил ее со своей дочерью Кристиной. Продолжай вдохновлять, Грета!» – написал Шварценеггер.