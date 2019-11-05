Правительство Украины планирует заработать миллиарды на легализации азартных игр 3 5.11.2019, 14:53

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Закон о легализации уже зарегистрирован в украинском парламенте.

Правительство предусматривает 3 миллиарда гривен ($120 557 070, — прим.) поступлений в государственный бюджет в 2020 году от легализации азартных игр.

Как сообщает сensor.net об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, во время презентации проекта госбюджета на 2020 год.

"Мы рассчитываем на то, что парламент поддержит законопроект о легализации азартных игр. Уберут с улиц автоматы, который создают так много беды для людей и вытягивают с них кучу денег. В то же время мы предусматриваем, что будет создана нормальная, цивилизованная система игорного бизнеса. Которая будет нормально облагаться. Которая потенциально может принести в бюджет более 3 млрд грн", - рассказал премьер.

Напомним, роект закона о государственном регулировании в сфере игорного бизнеса, который фактически легализует этот вид деятельности в Украине, зарегистрирован в парламенте.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать игорный бизнес в Украине. Он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 принять закон о легализации игорного бизнеса. Кабмин должен был разработать такой проект закона до 1 октября этого года.