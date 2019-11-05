Почему россияне так бедно живут? 16 Петр Филиппов

5.11.2019, 15:17

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Фото: ТАСС

Систему пора менять.

По данным официальной статистики, заработки россиян значительно ниже, чем в Западной Европе. Например, в Германии средний заработок составляет около 1800 евро, это примерно в восемь выше средней зарплаты в наших регионах (при вполне сходных ценах на продукты и услуги). Почему? Работать не умеем, изобретать?

Ответ прост: народ живет так, как позволяют ему обычаи и предписания сильных мира его, оформленные в указаниях власти, законах и неформальных «понятиях». Таджики не создали производство смартфонов, а американцы сумели. Почему? Ясно, что завод по производству современной электронной техники принесет доходов больше, чем производство тапочек. Выше будут и заработки рабочих. И дело здесь не столько в знаниях – всему можно научиться – сколько в том, есть ли в стране стимулы к созданию современных производств. Есть «естественные государства», в которых интересы властвующей элиты сводятся к тому, чтобы «пилить» казну и собирать с населения дань. Там стимулов мало. Таких государств сегодня на планете около 180. И Россия входит в их число. Это государства «ограниченного доступа», там завести бизнес можно, лишь уплатив властям откат. Нет новых бизнесов – тогда о каком росте уровня жизни народа может идти речь? Дань правителям ложится тяжелым бременем на бизнес, ведет к росту цен, снижению конкурентоспособности и сокращению зарплат рабочих. В таких государствах нет реальных гарантий прав собственности, положение предпринимателя зависит от его лояльности властям. Поэтому инвестиции туда не идут, капитал из таких стран утекает.

Общественно-политическую систему этих государств именуют по-разному. Это и «кумовской капитализм», и «капитализм для своих», и «порядок ограниченного доступа» (прежде всего к предпринимательству), и «бюрократическая экономика». Когда акцентируют внимание на властно-коррупционных отношениях, то обычно употребляют термины «клановый капитализм», «недостойное правление», «мафиозная власть», «эксклюзивные институты» (правила, позволяющие власть имущим выжимать свои доходы из населения), «власть жуликов и воров», «авторитарный режим власти».

Как эту общественно-политическую систему (общественный строй, по Марксу) не называй, суть в том, что в России власть принадлежит правящему классу бюрократии. Он присваивает большую часть доходов. Под этим классом следует понимать высокопоставленных чиновников как без формы (сотрудники министерств и ведомств, управляющие государственными корпорациями), так и чиновников в форме и с погонами, (т.е. силовиков из ФСБ, ФСО, МВД, Следственного комитета, прокуратуры и др.), а также фактически исполняющих их указания судей. А бесконтрольную власть этому классу предоставляет наш народ с его рабской психологией.

А что можно сказать об олигархах? Ведь они формально к чиновничеству не относятся…

Верно, это не чиновники, а «свои» бизнесмены и менеджеры государственных корпораций, местные «бароны», т.е. бывшие «красные директора», и разбогатевшие криминальные авторитеты. Олигархи получают от бюрократии сверхвыгодные госзаказы и делятся с чиновниками своими сверхдоходами. Примеров множество. Укажем хотя бы на таких олигархов, как сказочно разбогатевшие Сечин, Миллер, Дерипаска. Порой, это родственники или друзья Путина по кооперативу «Озеро», вроде бывшего главы РЖД Якунина, братьев Роттенбергов и миллиардера Юрия Ковальчука.

Чтобы представить уровень личных богатств от такого симбиоза российских чиновников и олигархов, достаточно вспомнить про королей госзаказа Роттенбергов – владельцев компании «Стройгазмонтаж», которые получили от государства столько госзаказов, что смогли только за 5 лет получить 75 млрд рублей дивидендов. И все это из денег налогоплательщиков!

Но в мире есть и другие государства, где обеспечен свободный доступ к предпринимательству, к общественной и политической деятельности, где есть конкуренция и в экономике, и в политике. Таких государств в мире больше 20. Там демократия – не бутафория: народ непосредственно и через своих представителей, депутатов, реально контролирует исполнительную власть. Там действительно борются с коррупцией, прозрачны доходы и сбережения чиновников и их родственников. А госслужащие не собирают с населения дань, получая умеренную зарплату.

Каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет! Разве это не так?

Процент россиян, кто мечтает стать бизнесменом, ничтожен. И причина здесь не в отсутствии склонности к предпринимательству, а трезвое понимание россиянами в каком обществе, при какой власти они живут. Из 700 тыс. заключенных в России около трети – бизнесмены. Причем многие из них посажены по надуманным предлогам.

В развитых странах, в быстро растущем Китае основу экономики, залог ее развития составляют малые и средние предприятия, на которые приходится 50-60% ВВП. Они чутко реагируют на изменение конъюнктуры, подстраиваются к требованиям рынка. В России же, по данным Росстата, их доля всего 21%. Значит, нет развития высоких технологий, сферы услуг. При этом надо учесть, что в основном наши малые и средние предприятия сосредоточены в Москве и Петербурге, а в областных центрах их доля составляет всего 5–6%. Значит рынок в России все еще не стал доминирующим. И ситуация ухудшается. По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в прошлом году в России было открыто около 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний, т.е. вдвое больше.

В абсолютном большинстве регионов России наблюдается стагнация и даже рецессия производства. Прирост наблюдается только в районах добычи нефти и газа, производства металлов, а также на предприятиях нефтехимии, нефтяного и газового машиностроения. Относительно быстро (в том числе, за счет оборонных заказов) развивается промышленность двух мегаполисов – Москвы и Петербурга. И там же наиболее быстро растут предприятия, связанные с нефтянкой. Эти два мегаполиса в недавние годы давали до 40% общего прироста. Остальные регионы России прозябают.

Как показал опыт последнего десятилетия, уровень жизни населения нашей страны зависит от цен на нефть, газ, металлы. Россия не может, в отличие от Китая, полагаться на производство и сбыт на мировом рынке высокотехнологичной продукции, вроде смартфонов или автомобилей, бюрократическая экономика этого не позволяет. Но развитие добычи сланцевой нефти в США, ожидаемый рост экспорта нефти из Ирака и, следовательно, снижение цен на топливо поставят под угрозу российские доходы от экспорта нефти и газа. Собственно это мы видим уже сегодня, хотя цена на нефть еще держится на уровне 60 долларов за баррель.

Наша общественно-политическая система не имеет исторической перспективы, ведет к экономическому застою, к росту нищеты населения. Эффективность предлагаемой Путиным политики масштабных государственных инвестиций в стране, где наблюдается запредельный уровень коррупции – не более чем фантастика. На опыте советской экономики мы убедились в неэффективности госсобственности. Мировой опыт показывает, что развитие экономики возможно только при реальной защите прав частной собственности, правовом государстве, справедливом суде, при инвестициях в человеческий капитал, при политической и экономической конкуренции, реальной борьбе с коррупцией и реинтеграции России в мировую экономику. Другого пути нет.

Какие интересы у правящей бюрократии и олигархов?

Главное для них – не эффективность экономики, не рост благосостояния россиян, а личное обогащение и сохранение власти. Источник доходов бюрократии и олигархов – природные ресурсы страны и поборы с россиян. Самый обильный источник – распил средств государственного бюджета. Неслучайно его значительная часть – тайна, которая охраняется чиновниками от излишне любопытных граждан и даже депутатов.

Способы обогащения чиновников и олигархов порой обескураживают. Спрашивается, какой смысл предоставлять африканским странам кредиты на закупку российского оружия, заранее зная, что миллиардные кредиты нищие страны не вернут, придется их прощать. Но это – кормушка для чиновников. Даже если оружие какой-то стране отдается задаром, лично им откаты обеспечены. Именно этим объясняется, в частности, и наш раздутый оборонный бюджет. К сожалению, большинство россиян не понимают связи между своей нищенской зарплатой и гигантскими расходами на ВПК.

Во многих регионах России появились районы, где люди лишены медицинской помощи. Врачей сокращают, платят низкую зарплату, как следствие – они увольняются. Но деньги из казны идут не на повышение их зарплат, не на закупку за рубежом современного медицинского оборудования, а на строительство новых корпусов поликлиник и больниц. Почему? Потому что строительство – самый удобный объект для распила денег, выделенных на госзаказ. А то, что в новых корпусах не будет врачей и томографов – это наших чиновников не волнует.

Связь между россиянами и высшими эшелонами нашей бюрократии практически отсутствует. Не помогают письма и ходатайства многих обиженных граждан в адрес Главного начальника. Российская власть не понимает, что волнует общество, какие наши проблемы могут привести к социальному взрыву. И все потому, что у власти другие интересы. 1% наиболее состоятельных граждан, среди которых значительная часть – чиновники, России контролируют 60% всех материальных и финансовых активов в стране. Россия по уровню неравенства – мировой лидер! Для сравнения, во Франции 1% граждан контролирует лишь 20%. И там это, как правило, не чиновники-взяточники, а предприниматели, развивающие экономику страны и повышающие благосостояние своих сограждан!

Однако имея огромные коррупционные доходы, высшие чиновники и олигархи не связывают свою судьбу с Россией, стараются перевести награбленные капиталы в офшоры, вывезти в Европу свои семьи и, в конечном счете, уехать туда самим. Там они ощущают себя в большей безопасности.

Но для авторитарного правления нужен контроль над всеми институтами общества – судами, прокуратурой, ФСБ, прессой...

Когда-то царь приказал казнить декабристов, чтобы сохранить монархию и не допустить революции. Сегодня ради удержания власти российская коррумпированная бюрократия не останавливается перед посадками невиновных. Реалии России – это и разгоны демонстрантов, протестовавших против фальсификации выборов (Московское дело), и суды над их участниками. Это и назначение сроков по сфабрикованным делам, в которых вина обвиняемого не доказана, как это произошло с Оюбом Тетиевым, руководителем грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал». Или надуманные обвинения в педофилии Юрию Дмитриеву, раскрывшему захоронения репрессированных в урочище Сандармох.

Это и ограничение граждан при проведении митингов и демонстраций, закрытие независимых газет, журналов, каналов ТВ, передача их во владение лицам, лояльным правящей бюрократии. Такого восхваления власти, какое имеет место в России, можно услышать и увидеть только в самых отсталых странах Африки. А тот факт, что властью еще не прикрыты «Новая газета» и телеканал «Дождь», означает лишь попытку сохранить лицо перед зарубежным общественным мнением. Тем более что пока численность зрителей и читателей этих СМИ не составляет угрозу власти.

Наша государственная пропаганда не проповедует гуманизм, стремление к миру, добрососедству. Напротив, не имея никакой идеологии, она навязывает гражданам ненависть к Европе и США. Ненависть ко всем, не признающим «особого пути» и «великой роли» России в мире. В этих целях бюрократия использует и такие пережитки в культуре населения, как национализм.

В первобытные времена борьба племен за охотничьи угодья естественно порождала вражду, которая закреплялась в культуре и инстинктах как неприязнь к «чужим». Развитие мировой цивилизации сделало национализм крайне опасным. Именно он лежал в основе идеологии нацизма. Но сегодня правящая в России власть повторяет гитлеровский опыт. К чему это приведет? К гибели человечества?

Правящая бюрократия использует разного рода приемы «тонкой» дискредитации оппозиции. Так аналитик администрации президента, глава пропутинского «Фонда развития гражданского общества» Константин Костин предложил «план давления на Алексея Навального» и на Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). В ход идут липовые иски к менеджеру проектов ФБК Леониду Волкову и Алексею Навальному от якобы обманувшегося жертвователя средств на президентскую кампанию. Развернута дискредитация ФБК в соцсетях. Предложено завести несколько аккаунтов якобы от лица сторонников Навального, чтобы публиковать на них откровенно экстремистские высказывания. Они могут стать поводом для возбуждения дела по пресловутой 282-й статье УК РФ. Фонд Костина, по информации издания, в 2019 году планирует освоить четверть миллиарда рублей. На одни только зарплаты руководству фонд потратит 38 млн. И все это за счет нас, налогоплательщиков!

Мы видим разницу в свободе, которой пользовались россияне при президенте Ельцине, и тем прессингом на гражданское общество, который мы наблюдаем сейчас. Это зависит от личности президента?

Далеко не все. Бюрократическая пирамида власти, правящий класс в России сформировался в основном из партийной номенклатуры КПСС, перенял ее философию и практики. Поэтому не следует полагать, что попрание свобод связано только с воззрениями авторитарного правителя. Он рано или поздно сменится, но общественно-политическая система России может остаться прежней. Потому что власть реально распределена по бюрократической пирамиде, а не сосредоточена в руках президента. Уже хотя бы потому, что один человек не в состоянии объять множество российских проблем.

Из кого состоит правящий класс бюрократии? Реального разделения властей в России нет. Поэтому к органам бюрократической пирамиды приходится сегодня относить и выборные органы – Государственную думу и Совет Федерации. При отсутствии реальной политической конкуренции, при распространенной вере в вождя и системе фильтров и подлогов на выборах депутаты Госдумы и члены Совета Федерации – всегда назначенцы. Их цель вхождения во власть – реализация личных интересов, таких как иммунитет, возможность лоббировать интересы своего бизнеса. Судя по принимаемым законам, представительство интересов простого народа – не их забота. Поэтому эти представительные органы предельно лояльны исполнительной власти, принимают и одобряют все законопроекты, приходящие из Администрации президента (органа, даже не упомянутого в Конституции России).

Важно подчеркнуть, что российские законы всегда формулируются так, что предоставляют чиновникам возможность принятия решений на свое усмотрение. Поэтому в России указание начальства, исполнение инструкций и собственный интерес для чиновников важнее закона. Закон у нас, по традиции, «что дышло», а наша Конституция – декорация.

Малой властью обладают и региональные парламенты, и муниципальные собрания, а также ЦИК. Зато обилие властных полномочий – у силовых структур, у госкорпораций. Особенно следует выделить ФСБ, которое выполняет контрольную функцию с прямым выходом на президента. В «элите» всегда могут найтись люди, готовые попытаться перехватить власть у нынешнего президента и его близкого окружения. Президент и ФСБ борются с этой угрозой репрессиями в рядах самой элиты. Растущее из года в год число арестов губернаторов, высокопоставленных силовиков и гражданских чиновников (около 20 в год) наводит страх на правящую бюрократию, заставляет отказаться от любого раскола. Репрессии против высокопоставленных представителей правящего класса позволяют также создать видимость борьбы с коррупцией, что упрочивает положение нынешней власти.

Похож ли наш нынешний правящий класс на феодальные сословия прошлых веков?

По отношению к простолюдинам – да. Та же сегрегация по уровню доходов и принадлежности к «своим». То же дикое социальное расслоение, нищета простых людей. Только по официальной статистике в России около 21 миллионов граждан, живущих ниже официального уровня бедности.

Монархам и их окружению всегда внушал тревогу рост благосостояния народа. Ведь он вел к росту самосознания масс, к требованиям гражданских прав, справедливых законов и честных независимых судов. Очевидная опасность для патриархальных режимов. Поэтому монархи сопротивлялись индустриализации. Пусть простолюдины прозябают в нищете! Австрийский император был против строительства заводов и железных дорог. А российский дал согласие на строительство железной дороги на юг страны только после поражения России в Крымской войне. Та же логика и у нынешней правящей бюрократии. Лучше простить многомиллиардные долги странам Африки и Латинской Америки, чем повышать пенсии и зарплаты своим. Не надо развития современных производств, в крайнем случае, в очередной раз повысим налоги и сроки выхода на пенсию.

Но бюрократия бывает разная! Разве можно сравнить шведских чиновников с нашими?

Надо понимать, что бюрократия и в России, и в других странах не всегда была господствующим классом. Ее роль и форма менялись на протяжении столетий. Зачатки чиновничества были в рабовладельческом Риме, развитая бюрократия существовала и в средневековом Китае, и в Византии. В Европе в средние века бюрократический аппарат был органом исполнительной власти царей и королей. Были в окружении монархов и вооруженные чиновники – специалисты по насилию – опричники, мушкетеры, дружинники и прочие предшественники ОМОНа и Росгвардии. Но в те столетия их не всегда можно было отделить от наемной армии правителя.

После промышленной революции и прихода к власти третьего сословия бюрократия в погонах и без оных стала проводником политических программ реформаторских правительств, назначаемых парламентами. Это радикально изменило ее положение, ведь в парламентах заседали избранные представители народа, пусть и наиболее активной его части, а суд стал реально независимым. И чиновники «со скрипом» были вынуждены соблюдать законы. Коррупция сходила на нет с большим трудом, медленно. Но сегодня смешно даже сравнивать ее уровень с российским.

В условиях конкурентного рынка бюрократия стала не только организовывать отношения в обществе под жестким надзором парламента (полиция, прокуратура, сбор налогов), но и во многом регулировать экономику. Пример тому – исполнение антимонопольного законодательства в США, создание центральных банков стран, работа таможен, экспортно-импортные отношения между странами, борьба с коррупцией.

Если сравнить шведскую бюрократию с нашей правящей, то главное ее отличие в том, что их чиновники работают под строгим контролем депутатов парламента. А депутаты – на деле представители своего народа. Кроме того в Швеции принята такая система прозрачности вкладов и имущества граждан, что любые незаконные доходы становятся известными не только полиции, но и соседям взяточника! И, главное, не остаются безнаказанными.

Что делать россиянам?

Менять систему. Мировой опыт показывает, что наша социально-экономическая система с властью коррумпированной бюрократии не имеет исторической перспективы, ведет к экономическому застою, к росту нищеты населения. Эффективность предлагаемой Путиным политики масштабных государственных инвестиций в стране, где наблюдается запредельный уровень коррупции – не более чем фантастика. Мы на примере советской экономики убедились в неэффективности госсобственности. Опыт развитых стран показывает, что развитие российской экономики возможно только при реальной защите прав частной собственности, правовом государстве, справедливом суде, при инвестициях в человеческий капитал, развитии политической и экономической конкуренции, при реальной борьбе с коррупцией и реинтеграции России в мировую экономику. Другого пути у нас нет.

Конечно, и наше общество не может обойтись без чиновников – налоговиков, полицейских и прочих госслужащих. Но их должно быть в меру. Бюрократический аппарат разного уровня составляет в России по данным Росстата около 2.17 млн человек, что почти в три раза больше, чем было в СССР. Из них в федеральных органах (в Администрации президента, Совете безопасности, министерствах, госкомитетах, госкомиссиях, федеральных надзорах и дипломатических представительствах) занято 1.438.4 тыс. или 66%. Остальные восседают в администрации и правительствах 88 регионов страны. Всех их вынужден кормить народ России.

Сокращение численности бюрократии, эффективное использование интернета позволит снизить налоговую нагрузку на граждан. Но не это главное для России. Главная опасность для всех нас – творимый бюрократией произвол, беззаконие в отношении одних и покровительство (за откаты) другим. Благоприятствует произволу и продажность коррумпированных правоохранительных органов и судов.

Будущее России зависит от того, останется ли бюрократия нашим правящим классом при бутафорской демократии или у общества хватит сил поставить ее деятельность под контроль избранных народом представителей. Восторжествует ли в России республика? Или сохранится авторитарная власть под другим названием? Будет ли обязательным для чиновников следование закону, регламенту, рациональности или законы будут создавать для чиновника условия для произвола? Будет ли бюрократия нарушать неотъемлемые конституционные права и свободы граждан или новые поколения не позволит ей этого?

Любая власть любит, чтобы ее действия были максимально скрыты от общества. Но интернет за последние десятилетия привел к росту информационной открытости. Одновременно социальные сети обеспечили развитие самого общества, создали условия для роста солидарности граждан. Чтобы добиться реального народовластия, нам надо объединяться, обсуждать назревшие реформы на работе, в вузах, в кругу друзей, надо действовать. Нужны радикальные перемены в мировоззрении масс и в общественных практиках – формирование массовых оппозиционных движений и партий, избрание полновластного парламента, действительно представляющего интересы народа, изменение Конституции, люстрация судейского корпуса и силовиков. Если у россиян это получится, то, возможно, Путину не удастся «взять нас с собой в рай», т.е. исчезнет угроза гибели человечества в результате развязанной Россией ядерной войны. Наше будущее зависит только от нас!

Петр Филиппов, «Ежедневный журнал»