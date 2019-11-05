Эстония запретила пролет самолета с вице-премьер-министром РФ на борту 8 5.11.2019, 15:30

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Мария Захарова

фото: Наталья Мущинкина / mk.ru

Инцидент произошел в начале октября.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что власти Эстонии отказали российскому судну "Академик Примаков" войти в территории воды страны. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова, пишет "Гордон".

Также она заявила, что в начале октября Эстония не пустила на свою территорию самолет с вице-премьер-министром РФ на борту.

Ранее в апреле Эстония запретила войти в свои территориальные воды российскому учебному судну "Седов", поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.