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Эстония запретила пролет самолета с вице-премьер-министром РФ на борту

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  • 5.11.2019, 15:30
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Эстония запретила пролет самолета с вице-премьер-министром РФ на борту
Мария Захарова
фото: Наталья Мущинкина / mk.ru

Инцидент произошел в начале октября.

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что власти Эстонии отказали российскому судну "Академик Примаков" войти в территории воды страны. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова, пишет "Гордон".

Также она заявила, что в начале октября Эстония не пустила на свою территорию самолет с вице-премьер-министром РФ на борту.

Ранее в апреле Эстония запретила войти в свои территориальные воды российскому учебному судну "Седов", поскольку на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.


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