Профсоюз РЭП выдвинул 32 требования к властям 5 5.11.2019, 15:41

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Они касаются трудовой, социальной и государственной сферы.

«Платформа» независимого профсоюза РЭП была опубликована на их официальном сайте.

Требования к властям Беларуси в трудовой, социальной и государственной сфере

- Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.

- Государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности.

- Каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий.

- Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека.

- Лицам, работающим по найму, гарантируется справедливая доля вознаграждения в экономических результатах труда в соответствии с его количеством, качеством и общественным значением, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное существование.

- Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение.

- Каждый имеет право направлять личные или коллективные обращения в государственные органы.

Все вышеперечисленное взято из Конституции Республики Беларусь. Но многие ли из граждан Беларуси согласятся, что это относится лично к ним? Сотням тысяч людей добросовестная работа не обеспечивает достойного уровня жизни. Тот, кто не находит подходящей для своей квалификации работы, объявляется тунеядцем или вынужден искать работу за пределами страны.

Проработав всю жизнь, потеряв здоровье, люди обрекаются на нищенскую старость, им недоступно качественное лечение, полноценное питание. Приобретение жилья для большинства - непосильная ноша… Каждый может продолжить этот ряд. И это то самое, декларированное властью «социальное государство»?

Профсоюз РЭП собрал мнения и чаяния членов профсоюза, трудящихся Беларуси и сформулировал их в 32 коротких пунктах. Это не требование дать все и даром. Это требование выполнять то, что записано в Конституции нашей страны. Необходимо дать людям возможность свободно трудиться, получать за труд достойное вознаграждение и жить так, как предполагают стандарты цивилизованного мира.

Как этого достичь? Искать пути – дело руководства страны. Но многое лежит на поверхности: зачем нам такая армия чиновников и силовиков? Где эффективные реформы? Почему мы постоянно зависим от чужой экономики и чужих интересов? Но в этих пунктах не рецепты лечения, в них – боль, отчаяние и надежда людей Беларуси.

Мы предлагаем гражданам объединиться для отстаивания своих законных интересов. От власти мы требуем не откладывая приступить к поэтапному исполнению этих требований.

Труд, зарплата, пенсия

1. Отменить срочные трудовые контракты, законодательно восстановить бессрочную форму найма для всех работников, за исключением тех, кто выполняет работы временного характера.

2. Отменить декреты № 1 и № 3 (так называемые декреты «о тунеядцах»), а также декрет № 5.

3. Пересмотреть абсолютный размер минимального потребительского бюджета (МПБ в настоящее время составляет 475,56 белорусских рублей для трудоспособных) с учетом реальных потребностей всех категорий граждан и цен на продукты, товары и услуги.

4. Установить уровень минимальной заработной платы не менее минимального потребительского бюджета (МПБ) для трудоспособных.

5. Установить уровень тарифной части в структуре зарплаты не менее 70-80%.

6. Уравнять в правах работодателей и работников, принять срок исковой давности по трудовым спорам с материальными требованиями в 1 год (в настоящее время для работника - 3 месяца, для нанимателя - 1 год).

7. Установить размер пособия по безработице не менее 70% от средней заработной платы за последний год.

8. Стимулировать путем создания налоговых или кредитных льгот малый и средний бизнес к созданию новых рабочих мест с зарплатой не менее средней по стране. (1 117,8 белорусских рублей на настоящий момент).

9. Установить минимальную трудовую пенсию на уровне не менее МПБ для трудоспособных.

10. Размер страхового пенсионного стажа изменить с 20 до 10 лет.

11. Включить в страховой пенсионный стаж учебу в высших и средних специальных учебных заведениях (дневная форма обучения), срочную службу в армии, периоды нахождения женщин в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, работу по уходу за нетрудоспособными людьми с инвалидностью, а также периоды получения пособия по безработице.

12. Отменить понижающий коэффициент при начислении пенсий работающим пенсионерам.

13. Ввести мораторий на повышение возраста выхода на пенсию на уровне 2019 г. (56 лет женщины и 61 год мужчины) до достижения увеличения средней продолжительности жизни населения Беларуси не менее чем на 5 лет (в настоящее время 76,1 у женщин и 64,5 у мужчин).

Семья и здоровье

14. Предоставлять молодым семьям право на одноразовые беспроцентные кредиты на строительство или покупку жилья на срок не менее 15 лет.

15. Ограничить цену 1 кв.м. строящегося жилья размером средней месячной заработной платы по стране (≈500 долларов США в настоящее время) (за исключением элитного жилья).

16. Предоставлять отцам при рождении ребенка оплачиваемый отпуск сроком в 21 календарный день.

17. Начать поэтапный переход на страховую медицину в целях искоренения коррупции в здравоохранении и повышения качества медицинской помощи.

18. Установить общественный контроль над формированием цен на лекарства

Социальное государство?

19. Распространить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на лиц пенсионного возраста, а также семьи с детьми с доходом менее МПБ на человека.

20. Предоставлять студентам платных отделений учебных заведений долгосрочные (не менее 10 лет) беспроцентные субсидии на оплату обучения.

21. Установить льготы для проезда на общественном транспорте учащимся средних специальных и высших учебных заведений (дневная форма), а также для пенсионеров и лиц с инвалидностью на уровне не более 50% от полной стоимости.

22. Довести размер стипендий студентов до уровня МПБ.

23. Установить льготные скидки на приобретение лекарств по рецепту в размере не менее 30% от полной стоимости для лиц старше 60 лет и лиц с заболеваниями, требующими постоянного приема лекарств. Прекратить практику навязывания пациентам лекарств белорусского производства.

Государство и общество

24. Провести реформу судебной системы, предусмотрев выборность судей всех уровней и суд присяжных.

25. Заменить разрешительную форму регистрации профсоюзных структур и других общественных организаций на уведомительную.

26. Обеспечить беспрепятственную реализацию права граждан на свободу собраний и выражения мнений. Отменить для профсоюзов и других общественных организаций оплату «государственных услуг» при проведении массовых мероприятий.

27. Ввести административную ответственность за принуждения к вступлению в профсоюзы и дискриминацию работников по принадлежности к профсоюзам.

28. Законодательно закрепить уведомительный принцип при реализации конституционного права трудящихся на забастовки.

29. Установить прозрачную для плательщиков систему налогообложения, формирования и расходования бюджетов всех уровней.

30. Отменить дорожный налог.

31. Обеспечить гражданам Беларуси реализацию права на сменяемость и подотчетность избирателям власти на всех уровнях через свободные и контролируемые общественностью выборы.

32. Защитить независимость Беларуси и не допускать опасные для суверенитета страны интеграционные процессы и усиление политической, экономической и военной зависимости от других стран.