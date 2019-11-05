Cмута в телевизоре 4 Игорь Яковенко

5.11.2019, 15:46

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Праздник 4 ноября в России изначально считался вымученным.

Неделя с 31 октября по 7 ноября для россиян наполнена праздниками на любой вкус: 31 октября можно праздновать Хэллоуин, 4 ноября отмечать День народного единства, а уж 7 ноября желающие могут помянуть революцию, ну или октябрьский переворот, кому как больше нравится.

Что празднуем?

ВЦИОМ постоянно мониторит отношение граждан РФ к празднику 4 ноября, и итоги последнего опроса свидетельствуют, что только 32% россиян знают, по какому случаю в этот день начальство устроило выходной. По поводу самой идеи праздника мнения разделились так: 37% опрошенных полагают, что народное единство в РФ есть, 54% заявили, что его нет, остальные затруднились ответить.

Для сравнения — в 2017 году картина была обратная: 54% считали, что единство есть, а 40% — что его нет.

Насчет Хэллоуина данные ВЦИОМ таковы: 90% знают, что 31 октября люди празднуют всякую чертовщину, но только 3% опрошенных ВЦИОМ сознались в том, что лично станут участвовать в этом празднике.

Впрочем, каково действительное состояние общественного сознания по отношению к этим трем праздникам, а какой процент респондентов старался угадать "правильный" ответ, сказать трудно. С учетом того, что 4 ноября праздник государственный и от слов "народное единство" отчетливо пахнет властью, а от слова "Хэллоуин" — наоборот, иностранными агентами…

В рамках дозволенного

День народного единства в качестве актуального государственного праздника был изобретен в 2004 году исключительно для того, чтобы вытеснить 7 ноября. А поскольку, как известно всем историкам, в 1612 году в этот день ничего особо значимого не происходило (польско-литовский гарнизон Станислава Жолкевского капитулировал 2.11.1612), то праздник этот изначально считался мертворожденным и вымученным. К 14-му по счету празднованию в Кремле, похоже, это поняли и решили оставить подведомственную популяцию в покое, предоставив народонаселению РФ делать в этот выходной что вздумается. Естественно, в пределах допустимого, а также разумного и дозволенного.

Поэтому Исторический музей отменил запланированные "Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа, поскольку посчитал их неуместными накануне Дня народного единства, да еще в год, предшествующий 75-летию Великой победы. Кроме того, министерство культуры России попросило сократить показы иностранного кино в День народного единства, поскольку "эта дата знаменательна для нашей страны своей уникальной духовной составляющей, объединяющей сегодня миллионы граждан".

Но Кремль от всего этого ликования по случаю 407-й годовщины изгнания гарнизона Станислава Жолкевского явно дистанцировался, предоставив отмечать этот триумф русского духа партии "Единая Россия" и РПЦ.

Вот как анонсирует программу всенародного празднования Дня народного "РИА Новости": "Праздничные митинги, шествия и концерты в регионах России по традиции проведет "Единая Россия". В частности, по информации, размещенной на сайте партии, в Томске в рамках партийного проекта "Историческая память" на базе регионального отделения ЕР организована площадка для проведения акции "Большой этнографический диктант"; в Тюмени будет работать полевая кухня, всех желающих угостят горячим чаем и гречневой кашей. Кульминацией праздника 4 ноября станет совместное исполнение гимна России".

Кроме того, лидер ЛДПР в Доме союзов устаивает концерт, в Петрозаводске в рамках Фестиваля варенья пройдет кулинарный конкурс на лучшую ягодную выпечку, из нее составят один Царь-пирог для желающих, а в Ростове-на-Дону однопартийцы Дмитрия Медведева примут участие в Фестивале промыслов и ремесел народов России.

Согласитесь, из этих осколков сложить всенародный праздник никак не получается. Похоже, никто и не пытается, поскольку единственным инструментом создания хотя бы иллюзии чего-то единого в путинской России остается телевизор, а в нем никаких следов Дня народного единства не обнаруживается.

Смута в телевизоре

"Россия 1" пытается, правда, вызвать ностальгию и национальную гордость путем демонстрации фильма "Движение вверх" о победе советских баскетболистов на Мюнхенской олимпиаде 1972 года и фильма "Легенда № 17" о советском хоккеисте Валерии Харламове, погибшем в 1981 году.

И только под утро, в 4:00 тем, у кого бессонница, покажут фильм о "русской смуте". Это, пожалуй, единственный намек на содержание этого навязанного стране праздника.

"Первый канал" обошелся вообще без дурацких намеков. Константин Эрнст целый день радует россиян советскими фильмами: "Полосатым рейсом", "Королевой бензоколонки", а также "Служебным романом". Никаких следов продвижения идеи "народного единства" не обнаружилось в программе НТВ и других федеральных каналов.

В администрации президента и в руководстве телевизора сидят неплохие пиарщики, которые прекрасно понимают, что никакого "народного единства" в России не существует. И создавать на основе событий четырехвековой давности это единство между воинством Золотова и избитыми горожанами, а также между протестующими Шиеса и мусорным королем Чайкой-младшим — дело совершенно безнадежное, а любая попытка его реализовать вызовет только раздражение.

Тем более что протесты в основном подавлены, угрозы власти в данный момент нет. Так что лучше дать туземцам просто отдохнуть, а главное — проследить, чтобы не случилось перебоев с майонезом, и россиянам было чем оливье заправлять…

Игорь Яковенко, The New Times