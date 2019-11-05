Шесть живописных городов, построенных на скалах 5.11.2019, 16:07

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Увидеть красоту можно в самых необычных уголках планеты.

Например, чудеса архитектуры бывают в окружении отвесных скал, моря, леса и неприступных горных утесов. Издание zagranitsa.com рассказало о шести небольших, но очаровательных городках, которые по красоте не уступают мегаполисам.

Ронда (Испания)

Ронда ― небольшой городок в Андалусии, буквально парящий над ущельем Эль Тахо. Кроме захватывающих видов, открывающихся почти из любой точки, и по-южному теплой атмосферы здесь вы найдете достойную коллекцию антикварных домиков и прочих исторических сокровищ. В их числе первая в Испании арена для корриды (построена в 1784 году) и двухвековой Новый мост, сооруженный над 100-метровой пропастью и кроме своего прямого назначения ранее служивший тюрьмой. Неподалеку от Пуэнте-Нуэво находится еще более древняя постройка ― старый Арабский мост, возведенный в начале 1600-х.

Азеньяш-ду-Мар (Португалия)

Очаровательный городок, чье название буквально переводится как «морская мельница», расположился на берегу Атлантического океана, в часе езды от Лиссабона. Главные его изюминки ― пляжи и естественные бассейны в скалах. Любоваться красотой природы можно во время променадов или с террасы уютного рыбного ресторанчика, неспешно потягивая из бокала «Рамишко» ― гордость местных виноделов. Несмотря на бедность песчаной почвы, местным жителям удалось взрастить отличные виноградные плантации. Только представьте, саженцы для лучшей приживаемости закапывают на глубину до 10 метров!

Питильяно (Италия)

Питильяно ― один из самых красивых городов Тосканы ― в народе прозвали «маленьким Иерусалимом». И неспроста. Несколько веков назад здесь укрывалась еврейская община, работала синагога и торговали кошерными продуктами. Напоминанием о былых временах служит кухня Питильяно, пронизанная старинными традициями.

Особое очарование городок приобретает с закатом: тогда включается подсветка, и туфовые скалы сливаются со стенами зданий в рельефный монолит, у подножия которого простирается изумрудное покрывало зелени.

Рокамадур (Франция)

Один из главных центров паломничества во Франции приютился на каменистом обрыве над рекой Альзу. Городок окружают пейзажи невероятной красоты, любоваться которыми лучше с расстояния. Например, заглянув в деревушку Л’Оспиталите на противоположном берегу.

Кроме необычного расположения город знаменит старинной архитектурой. Здесь прекрасно сохранились средневековые часовни и храмы. Но даже если вы далеки от религии, скучать в Рокамадуре не придется.

Отыщите в одной из отвесных скал меч Дюрандаль, воткнутый бравым Роландом ― одним из рыцарей Карла Великого. Сделал он это, если верить легендам, в 778 году. Успешно справившись с незатейливым квестом, отправляйтесь к руинам крепости XIV века. Сделайте снимки на память и почувствуйте, как пробегают по телу приятные мурашки при взгляде на панораму каньона Альзу.

Кого вы точно не ожидаете, но можете увидеть в Рокамадуре, так это берберских макак. В городке работает парк La Forêt des Singes, где ведут беззаботную и размеренную жизнь полсотни милых обезьянок.

Кастельфольит-де-ла-Рока (Испания)

Кастельфольит-де-ла-Рока ― жемчужина Каталонии. Миниатюрное селение построено на вершине 50-метровой скалы вулканического происхождения, а живут в нем всего 1000 человек. Сюда стоит приехать ради средневековой архитектуры и прогулок по извилистым улочкам. Старинные дома отлично сохранились несмотря на солидный возраст и то, что они несколько столетий нависают над пропастью.

В городке имеется смотровая площадка. Здесь, на обрывистом краю скалы, время замирает, а внутренний голос невольно замолкает, позволяя всецело насладиться пейзажем и восхититься величием природы.

Вернацца (Италия)

Если вы всегда мечтали побывать в романтичном и живом итальянском уголке ― держите путь в Вернаццу, входящий в дружное семейство коммун национального парка «Чинкве Терре». Хотя колоритный городок приютился на самом берегу Лигурийского моря, это не место для пляжного отдыха ― пляжей здесь всего два, и то небольших.

Вернацца ― тихий, но невероятно харизматичный, как и подобает итальянцу. Это местечко примечательно старинной архитектурой, спокойной атмосферой, живописными бухточками… И конечно, жмущимися друг к другу цветными домиками в генуэзском стиле, пестрыми стайками разбросанными по скалам.

Если (или когда) окажетесь в этой части Пятиземелья, обязательно полакомьтесь местной пиццей. В городе достаточно уютных ресторанчиков, но лучше возьмите еду с собой и отправляйтесь на мыс любоваться побережьем!