Россия заплатит Китаю ради нового мегапроекта «Газпрома» 5 5.11.2019, 16:11

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Фото: РИА «Новости»

Цена вопроса — $12 миллиардов.

Российские власти официально «дали отмашку» на начало реализации нового мегапроекта «Газпрома» - газохимического комплекса в Усть-Луге стоимостью 12 млрд долларов.

Во вторник, 5 ноября, госкорпорация «ВЭБ.РФ» и ООО «Балтийский химический комплекс» (100-процентная дочерняя компания АО «РусГазДобыча») подписали кредитное соглашение о выделении 111 млрд рублей на проект, который задуман не имеющий аналогов в России, сообщает finanz.ru.

Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ с месторождений «Газпрома» в Надым-Пур-Тазовском регионе.

Кредит ВЭБа будет направлен на оплату расходов по подготовке предпроектной документации, осуществление авансовых платежей по лицензионным соглашениям и договорам подряда, в том числе за оборудование, говорится в сообщении госкорпорации.

Фактическим получателем средств станет Китайская национальная химико-инженерная строительная корпорация (China National Chemical Engineering Group Corporation, CNCEC), выбранная подрядчиком для проекта.

Соглашение между CNCEC и «РусГазДобычей» было подписано 11 октября в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая.

В результате будет создан «крупнейший промышленный кластер», подобных которому в России нет, заявил во вторник генеральный директор «РусГазДобычи» Константин Махов (его цитирует пресс-служба ВЭБа).

«Вертикально интегрированная система поставок и переработки газа в России - это по факту новая экономическая модель для газовой отрасли. Продукция будущего комплекса имеет экспортный потенциал в страны Европы, Азии, Индии и Китая. Запуск первой очереди планируем на 2023-2024 годы, а на полную мощность выйдем в 2025 году», - анонсировал Махов.

Ежегодно на комплексе будет перерабатываться 45 млрд куб. м газа, производиться порядка 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции.

Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома». Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в четвертом квартале 2023 года, вторые очереди - в четвертом квартале 2024 года.

Оператором комплекса является компания специального назначения «Русхимальянс» (на паритетной основе принадлежит «Газпрому» и «РусГаздДобыче»).