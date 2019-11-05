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Белорусы оказались на 47 месте в рейтинге знания английского языка

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  • 5.11.2019, 16:44
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Белорусы оказались на 47 месте в рейтинге знания английского языка

Это один из худших результатов в Европе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом свидетельствует Индекс владение английским языком (EPI) всемирной компании по изучению языков Education First.

Индекс отдал Нидерландам первое место в топ-100 стран, в которых английский не является национальным языком. Для определения уровня владения английским были проведены тестирования среди граждан каждой страны.

В Европе в целом самые плохие знания английского продемонстрировали граждане Беларуси, России, Украины, Албании, Грузии, Турции и Азербайджана.


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