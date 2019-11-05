Белорусы оказались на 47 месте в рейтинге знания английского языка

Белорусы оказались на 47 месте в рейтинге знания английского языка2
- 5.11.2019, 16:44
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Это один из худших результатов в Европе.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом свидетельствует Индекс владение английским языком (EPI) всемирной компании по изучению языков Education First.
Индекс отдал Нидерландам первое место в топ-100 стран, в которых английский не является национальным языком. Для определения уровня владения английским были проведены тестирования среди граждан каждой страны.
В Европе в целом самые плохие знания английского продемонстрировали граждане Беларуси, России, Украины, Албании, Грузии, Турции и Азербайджана.