Белорусы оказались на 47 месте в рейтинге знания английского языка 2 5.11.2019, 16:44

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Это один из худших результатов в Европе.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом свидетельствует Индекс владение английским языком (EPI) всемирной компании по изучению языков Education First.

Индекс отдал Нидерландам первое место в топ-100 стран, в которых английский не является национальным языком. Для определения уровня владения английским были проведены тестирования среди граждан каждой страны.

В Европе в целом самые плохие знания английского продемонстрировали граждане Беларуси, России, Украины, Албании, Грузии, Турции и Азербайджана.