СБУ: В России руководителя разведцентра уволили после провала по Украине 3 5.11.2019, 16:47

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Украинские спецслужбы успешно противостоят внешним разведчикам.

В Службе безопасности Украины заявили, что за последнее время контрразведка разоблачила ряд агентов, которые работали на 316-й разведывательный центр Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, после чего за провалы от должности был отстранен начальник центра, капитан первого ранга Петр Каменщиков, сообщает "Гордон".

"316-й центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Крыма в 2014 году, и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины. Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан", – отметили в пресс-службе СБУ.

Украинцы пополняли агентурные сети для сбора разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.

В СБУ отметили, что с 2014 года успешно раскрывали и задерживали агентов иностранной военной разведки.

Так, только во время последнего обмена по схеме "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019 года, российской стороне передали четверых уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену агентов 316-го центра: военнослужащую Нацгвардии Антонину Радионову, Дмитрия Кореновского, Виктора Федорова и бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины Юрия Ломако.

По данным украинской контрразведки, "несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства" в отношении Каменщикова, "за очевидный провал" он был освобожден от занимаемой должности.

"Решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, непосредственно задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 Уголовного кодекса Украины "шпионаж". Одному из кураторов украинского направления 316-го центра, капитану третьего ранга Алексею Аненко СБУ уже направила пакет документов с подозрением о совершении преступления. Получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом", – отметили в СБУ.