Озвучена задача сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2020 1 5.11.2019, 16:59

Мировое первенство пройдет в мае следующего года в Цюрихе и Лозанне.

Главный тренер Михаил Захаров озвучил задачу сборной Беларуси по хоккею на чемпионат мира 2020 года. На турнире, в котором примут участие 16 команд, белорусские хоккеисты должны занять место не ниже 12-го, сообщает "Еврорадио".

Мировое первенство пройдет в мае следующего года в Цюрихе и Лозанне. Как известно, белорусы имеют страховку от вылета из элиты, поскольку в 2021-м проводят вместе с Латвией чемпионат мира.

Пресс-конференция Захарова во вторник прошла на "Чижовка-Арене". Он также ответил на вопрос о своем тренерском штабе. Фамилии помощников главного тренера ( "известных специалистов с большим опытом") озвучат в декабре.