закрыть
5 ноября 2019, вторник, 18:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Босния придумала, как уменьшить зависимость от газа РФ

  • 5.11.2019, 17:01
Босния придумала, как уменьшить зависимость от газа РФ

Для этого будет построен новый газопровод.

Началась разработка проекта газопровода "Южное соединение", который соединяет газопроводы Хорватии и Боснии и Герцеговины, заявила компания BH-Gas.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это трубопровод, который бы уменьшил зависимость БиГ от российского газа, поступающего из Сербии.

"Проект "Южное соединение" является частью трубопровода IAP, который позволит Боснии и Герцеговине покупать природный газ в Азербайджане", - заявила BH-Gas.


популярное за неделю

Мнение

Россия на обочине
Россия на обочине Лилия Шевцова
Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев