Босния придумала, как уменьшить зависимость от газа РФ 5.11.2019, 17:01

Для этого будет построен новый газопровод.

Началась разработка проекта газопровода "Южное соединение", который соединяет газопроводы Хорватии и Боснии и Герцеговины, заявила компания BH-Gas.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это трубопровод, который бы уменьшил зависимость БиГ от российского газа, поступающего из Сербии.

"Проект "Южное соединение" является частью трубопровода IAP, который позволит Боснии и Герцеговине покупать природный газ в Азербайджане", - заявила BH-Gas.